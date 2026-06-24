Detuvieron a un delincuente por el intento de robo de una moto

Luego de intentar robar una moto en Las Heras y San Martín, un delincuente pudo ser capturado en Mitre al 200. Kevin Martín Peralta, de 28 años, está acusado de haber intentado apoderarse de una Gilera Smash 110 cc.

Tras un llamado al 911 y con el apoyo de las imágenes del Centro Único de Monitoreo, personal de la comisaría Primera pudo reducirlo tras un breve forcejeo.

Fue puesto a disposición de la fiscalía número 2 y el Juzgado de Garantías en turno por el delito de "Tentativa de robo".

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Se pudo establecer, además, que quien es conocido como "El Bahiano" posee más de 10 antecedentes judiciales por delitos contra la propiedad y a mano armada.