Violación en la verdulería: piden mandar a juicio al presunto abusador

La fiscalía pidió la prisión preventiva y la elevación a juicio de la causa contra el presunto violador de la empleada de la verdulería, que fue detenido a mediados de este mes luego de estar más de un año prófugo.

Se trata de Emiliano Fabián Correa (37), quien está detenido desde el pasado martes 16, cuando la Policía lo sorprendió en horas del mediodía en la zona de Brown al 2.700.

El planteo del fiscal Marcelo Romero Jardín, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 14, fue dirigido al Juzgado de Garantías Nº 3, a cargo del doctor Alberto Manzi, quien debe resolverlo en los próximos días.

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De ser aceptado, Correa -quien se negó a declarar al ser indagado- llegará al debate detenido y afrontará cargos con penas que podrían llegar a los 15 años de prisión.

"Se pidió la prisión preventiva y la elevación a juicio de la causa de manera simultánea porque ya no hay más medidas de prueba para producir", explicó un investigador del caso.

Correa sería autor del abuso sexual gravemente ultrajante de la empleada de una verdulería que funcionaba en Misiones al 400, el sábado 1 de marzo de 2025.

El ataque se produjo sobre las 18, cuando el acusado ingresó en el comercio con supuestas intenciones de robo.

Luego obligó a la víctima a ingresar en el baño del local y allí la sometió, para luego escapar.

El relato de vecinos y las cámaras de seguridad fueron clave para identificar al sospechoso, quien no obstante escapó y se mantuvo prófugo durante más de un año.

Se cree que en los primeros días de fuga -poco antes de la trágica inundación que sufrió nuestra ciudad- Correa se había escapado hacia la zona de Pedro Luro.