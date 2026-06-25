​​​​​Femicidios en el barrio Thompson: la defensa aclaró que el ADN no compromete al acusado

El estudio comparativo de ADN que realizó en la Asesoría Pericial La Plata sobre el doble femicidio de Myriam Velázquez y su hija Mariana Bustos no arrojó resultados concluyentes contra el único detenido por el hecho, Maximiliano Walter Velázquez, primo de la mujer.

La conclusión de la pericia, según aseguró la defensa del procesado, se opone diametralmente a las declaraciones de familiares de las víctimas, que habían dicho públicamente que bajo las uñas del hombre había ADN de ambas fallecidas.

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El análisis estuvo a cargo del bioquímico Juan Pablo Ortiz, perito del servicio de Análisis Comparativo de ADN de la Asesoría Pericial La Plata y llegó a la fiscalía local durante el mes de abril pasado.

Según se desprende de sus conclusiones, "no es posible vincular" a Mariana Bustos y Myriam Velázquez "como individuo generador del material genético detectado en las muestras rotuladas 42882-1-HUI y 42882-1-HUD, correspondientes a hisopado ungueales (de uñas)".

En cuanto a la muestra de una lesión en el tórax del acusado (posible forcejeo con alguna de las víctimas), se aclaró que "no se obtuvo material genético apto para cotejo".

Abogado Valentín Fernández.

"No es una pericia a favor de la acusación, sino del imputado", expresó el abogado Valentín Fernández, tras dar a conocer una la copia del estudio pericial.

De hecho, ese fue uno de los argumentos del defensor para solicitar hace algunos meses a la Justicia de Garantías el arresto domiciliario del hombre, por presentar problemas de salud, aunque esa medida está pendiente de resolución.

Otras pruebas

De todas maneras, existen otras pruebas que la justicia de Garantías tuvo en cuenta para dictarle la prisión preventiva a Velázquez, por la cual actualmente permanece en la cárcel.

Los crímenes se registraron el 7 de octubre pasado, cuando el hombre habría ingresado al domicilio de la calle Santa Fe al 2.300, sobre las 18.40, para retirarse a las 23.30 aproximadamente, según los registros de distintas cámaras. Él dijo que sí estuvo en la vivienda pero que se retiró a las 19.30, pero esa circunstancia nunca se pudo acreditar.

Sí se pudo establecer que Mariana llegó a la casa de su madre después de las 20 y que Maximiliano Velázquez presentaba varias lesiones compatibles con rasguños (pecho, abdomen y rostro), que en el lugar encontraron un mechón de cabellos de la joven y que su madre (pese al estado del cuerpo quemado) no tenía ropa de la cintura hacia abajo.

Para la fiscalía también mintió porque en el supuesto recorrido que dijo haber hecho de vuelta a su domicilio, después de las 19.30, no se lo ve pasar por ninguna de las cámaras revisadas.

A su vez, al ser arrestado, la moto en la cual se movilizaba tenía calcos arrancados.

Myriam Velázquez y Mariana Bustos.

"Él nos explica que dos meses antes un hijo de él había arrancado un calco posterior, del lado izquierdo de la moto, y que como no podía seguir pagando la moto, la iba a devolver a sus garantes y por eso había sacado los calcos. Dice que los sacó el domingo anterior al hecho, pero revisando las cámaras, cuando la moto circula hacia el domicilio (el martes posterior), tenía todos los calcos colocados", había dicho el fiscal Jorge Viego.

En cuanto a las heridas, Velázquez argumentó que se las había hecho cuando ordenaba una estantería en su casa y se le cayó un artefacto, pero dicho aparato no se encontró en el allanamiento y su mujer tampoco dijo nada al respecto.