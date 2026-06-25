Barrio Noroeste: sigue la búsqueda de un automovilista que chocó y huyó

Micaela Ott es una joven bahiense que el sábado pasado, poco después de las 21.30, protagonizó un incidente vial en el barrio Noroeste.

La moto que conducía fue embestida por un auto en Pampa Central y Chancay, pero el automovilista se desentendió de la víctima y huyó del lugar.

La chica terminó con politraumatismos y un esguince en un tobillo. De milagro no tuvo consecuencias peores, aunque "está llena de moretones".

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Familiares de Micaela se comunicaron con lanueva.com para dar a conocer la situación y pedir colaboración de eventuales testigos que puedan aportar datos sobre el conductor fugado.

"Se cree que el auto es un Volkswagen, puede ser un Gol o un Voyage, porque quedaron restos de una óptica y el paragolpes", comentó uno de ellos.

En el caso está actuando la comisaría Quinta, a cargo de la jurisdicción, bajo órdenes de la fiscalía.

Quienes puedan aportar datos de interés para identificar al vehículo se pueden comunicar 2914499232, 2914057891 o 2914747218.