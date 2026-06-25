Una motociclista sufrió una fractura tras chocar con un auto

Una mujer de 35 años resultó con una fractura de tobillo tras un choque entre una moto y un auto ocurrido esta mañana en Tucumán y Güiraldes.

El siniestro vial se produjo alrededor de las 7.30 y fue protagonizado por una Keller Crono Classic y un Renault Sandero.

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Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor sufrió una fractura en el tobillo derecho, por lo que fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada para su atención médica por una ambulancia del servicio de emergencias SIEMPRE.

En el lugar trabajó personal policial y agentes de Control de Tránsito, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del hecho.