Liga Nacional: tras su exitoso regreso, Lucas Victoriano seguirá en Quimsa

Lucas Javier Victoriano (Tucumán, 48 años) continuará como entrenador de la Asociación Atlética Quimsa para afrontar la temporada 2026-27 de La Liga Nacional de básquetbol y una nueva edición de la BCL Americas.

El ex DT de Estudiantes de Concordia, Regatas Corrientes e Instituto asumió durante el tramo final de la fase regular de la última temporada y cambió el rumbo del equipo. Desde su llegada, en febrero, consiguió 12 victorias en 14 partidos, llevando a la Fusión al primer puesto de la fase regular. Ya en los playoffs, Quimsa eliminó a Instituto y a Boca para meterse en una nueva final de La Liga, donde finalmente cayó ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

En total, Victoriano cerró su primera etapa al mando del equipo con un registro de 21 triunfos y 9 derrotas.

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"Estoy muy contento de poder continuar en un gran club como Quimsa. Nos quedó un sabor amargo por el desenlace de la temporada, pero también la satisfacción de haber llegado a la final y de clasificar a la BCL Americas. Creo que este equipo necesita continuidad y que podemos hacer una gran temporada. Estoy feliz de seguir un año más en un club ganador, que siempre busca competir al máximo. Ojalá este año podamos conseguir los resultados que todos queremos", dijo el entrenador tucumano tras confirmarse su continuidad.

Quimsa fue el club donde Victoriano se insertó en la máxima competencia en la faceta de DT, como asistente de Silvio Santander en la temporada 2016. También dirigió a CB Pozuelo (España), Estudiantes de Concordia, Regatas Corrientes, Instituto de Córdoba y Mallorca (España).

Ahora la dirigencia comenzará a trabajar junto al cuerpo técnico en la conformación del plantel para afrontar La Liga 2026/27 y la BCL Americas.

Como jugador

Victoriano tiene una extensa trayectoria como basquetbolista, habiendo integrado seleccionados argentinos de mayores y menores.

Fue un destacado base (1m90) que brilló en Olimpia de Venado Tuerto (1995-97), donde el 29 de diciembre de 1996 se convirtió en el primer jugador de toda la historia de la Liga Nacional en conseguir un "triple doble" al anotar 30 puntos, bajar 10 rebotes y dar 10 asistencias en el partido entre Olimpia Venado Tuerto e Independiente de Pico.

Como parte de la génesis de la llamada Generación Dorada, enseguida llamó la atención de Real Madrid, que lo contrató a los 20 años (1997-99), siendo uno de los primeros en aquel éxodo masivo de jugadores argentinos a Europa, previo a la crisis del 2001 y a la consolidación deportiva de la Generación Dorada.

Poco después fue cedido al Lleida (España), volvió a Tucumán para jugar en Belgrano y regresó a Europa para jugar en Montecatini (Italia), nuevos períodos en Real Madrid y Lleida, Scafatti (Italia) y Zaragoza. En 2009 regresó a nuestro país para jugar en Lanús, San Martín de Corrientes y retirarse en San Martín de Tucumán.