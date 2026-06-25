Se lanzó “Líderes en Red”, programa de fortalecimiento de organizaciones sociales a nivel local

Pampa Energía, Fundación TGS, la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB) y la Municipalidad de Bahía Blanca realizaron el lanzamiento de “Líderes en Red”, un programa de fortalecimiento de liderazgos y organizaciones para el desarrollo local.

El primer encuentro tuvo lugar hoy en la Bolsa de Cereales y contó con la participación de más de 20 líderes de organizaciones sociales de la ciudad.

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El encuentro, facilitado por el líder de Potenciar Solidario, Juan Thomas, brindó herramientas para fortalecer las capacidades de liderazgo, gestión y articulación de los participantes, con foco en la mirada integral para el impacto social.

“Líderes en Red” busca generar una comunidad de aprendizaje y acción que permita potenciar las iniciativas existentes, desarrollar nuevos proyectos y construir una agenda compartida para Bahía Blanca.

La propuesta apunta a que las organizaciones comunitarias fortalezcan su capacidad de impacto y consoliden vínculos de cooperación que contribuyan a una ciudad más integrada, participativa y con mayores oportunidades. El programa, se dijo, es resultado de diferentes acciones de formación que se implementaron entre abril de 2024 y diciembre de 2025, y que convocaron a más de 60 instituciones.

A partir de esa experiencia y del diagnóstico compartido con organizaciones sociales y referentes comunitarios, “Líderes en Red”, se aclaró, avanza hacia una nueva etapa centrada en la consolidación de liderazgos, el trabajo colaborativo y la generación de proyectos de impacto comunitario.

Bahía Blanca cuenta con una extensa red de organizaciones sociales, comunitarias, educativas y culturales que sostienen iniciativas fundamentales para el bienestar de la comunidad. Desde la convicción de que el desarrollo sostenible de la ciudad requiere del compromiso articulado entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil, se indicó que “Líderes en Red” busca que esas experiencias dejen de trabajar de manera aislada y construyan soluciones colectivas frente a los desafíos comunes.