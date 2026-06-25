El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 26 de junio en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 26 de junio una jornada con una temperatura mínima de 4 grados y una maxima de 13 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo será frío y húmedo, con viento regular del noroeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo se presentará nubosidad variable y ventoso, con ráfagas regulares del sector noroeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, a su vez, se prevé fría con cielo parcialmente nublado, y se estima para las primeras horas del sábado una temperatura de 8 grados.