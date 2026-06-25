El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 26 de junio una jornada con una temperatura mínima de 4 grados y una maxima de 13 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será frío y húmedo, con viento regular del noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará nubosidad variable y ventoso, con ráfagas regulares del sector noroeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, a su vez, se prevé fría con cielo parcialmente nublado, y se estima para las primeras horas del sábado una temperatura de 8 grados.