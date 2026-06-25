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El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 26 de junio en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 26 de junio una jornada con una temperatura mínima de 4 grados y una maxima de 13 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será frío y húmedo, con viento regular del noroeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo se presentará nubosidad variable y ventoso, con ráfagas regulares del sector noroeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

La noche, a su vez, se prevé fría con cielo parcialmente nublado, y se estima para las primeras horas del sábado una temperatura de 8 grados.

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