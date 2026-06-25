DuBA: les entraron a robar y lanzaron una campaña solidaria para reponer lo perdido

A través de un comunicado emitido por su comisión directiva, Discapacitados Unidos Bahienses (DuBA) denunció que volvieron a ser víctimas de la delincuencia, sufriendo el robo de un elemento indispensable para su funcionamiento cotidiano.

Según detallaron desde las redes sociales de la institución, un joven ingresó a las instalaciones y se llevó un parlante potenciado de 15 pulgadas (marca GBR). Este equipo no era un simple accesorio de recreación: es la herramienta que el club utiliza todos los días tanto para los entrenamientos en las canchas como para el desarrollo de talleres culturales, entre ellos las clases de teatro.

Desde la dirigencia expresaron el dolor que genera este nuevo golpe, recordando el "esfuerzo descomunal" que realizan diariamente para sostener las puertas abiertas del único club deportivo y cultural adaptado para personas con discapacidad en la ciudad.

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"Reponer esa herramienta de trabajo supone una inversión económica que la institución hoy no está en condiciones de afrontar", expresaron.

Cómo colaborar

Ante la falta de recursos para comprar un parlante nuevo de forma inmediata, DUBA lanzó una colecta solidaria y apeló a la histórica solidaridad de los bahienses.

Cualquier persona que desee colaborar, por mínimo que sea el aporte, puede hacerlo transfiriendo al alias oficial de la institución:

ALIAS: DUBA.OFICIAL

Cuenta a nombre de: Discapacitados Unidos Bahienses (Banco Provincia).

Asimismo, las autoridades del club pidieron a los vecinos estar atentos a las redes sociales y plataformas de compraventa. En caso de ver publicado un parlante con las características mencionadas (potenciado GBR 15"), se solicita comunicarse de inmediato con los responsables de la institución para intentar recuperarlo.