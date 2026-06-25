El Banco Provincia advierte sobre la caída del consumo y un mayor nivel de morosidad familiar

El titular del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Cuattromo, reconoció que la coyuntura económica actual demuestra que tanto el consumo como el comercio bonaerense están atravesando una situación de crisis "bastante aguda" y consideró que este escenario se encuentra directamente vinculado al deterioro del mercado de trabajo y a la caída del poder adquisitivo de los salarios reales.

El directivo realizó estas declaraciones en Bahía Blanca, durante el remate ganadero que organizó la entidad bancaria con la consignataria Colombo y Magliano y Exponenciar en el predio de la Sociedad Rural en Villa Bordeu, con la presencia de un centenar de productores de todo el territorio, además de otros tantos conectados a través de internet.

En ese sentido, resaltó que el accionar del banco se reorientó hacia la refinanciación de deudas, buscando así atenuar la carga financiera diaria de los hogares.

"El impacto de la crisis se percibe en el comportamiento de los usuarios dentro de las sucursales, con una cantidad creciente de familias que recurren al financiamiento con tarjeta de crédito para la compra de alimentos concretos, en lugar de utilizar los saldos disponibles en sus cuentas —señaló en diálogo con La Nueva.—. También se evidencia un incremento de la morosidad y del endeudamiento no solo en el sistema bancario tradicional, sino también en las fintech, las mutuales de crédito y los comercios que venden electrodomésticos".

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Al respecto, Cuattromo consideró que se trata de "un problema generalizado que responde a un esquema macroeconómico que resulta abiertamente hostil hacia el empleo y el salario de los trabajadores".

"Hay mucha angustia, con gente que no puede cubrir el mínimo de la tarjeta. Eso, en general, a la gente le saca el sueño, no puede dormir; entonces estamos trabajando muy proactivamente en la parte de refinanciación y de bajar la carga financiera en el presupuesto de la familia", manifestó.

El directivo explicó que, para paliar estas cuestiones, el banco mantiene herramientas de sostén fundamentales como las 12 cuotas sin interés y los reintegros mensuales de la billetera digital Cuenta DNI para movilizar el consumo interno, aunque aclaró que "lo que la banca pública puede hacer no reemplaza el diseño de la política económica general".

Respecto de las opciones de refinanciación de deudas, puntualizó que se potenciarán próximamente a través de canales telefónicos y aplicaciones móviles para simplificar las gestiones de los usuarios afectados.

"Vemos que este modelo económico genera un ahogo financiero sistémico en las familias y en las pequeñas y medianas empresas, por lo que nuestra responsabilidad como banco público es estar presentes y ofrecer un salvavidas en un momento donde las políticas nacionales cortan todo tipo de red de contención social", concluyó.