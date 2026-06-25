El desgarrador testimonio de un ex Racing e Independiente: "Pensé tres veces en quitarme la vida"

Y a veces preguntan si la psicología es importante en el fútbol. La ayuda profesional ayuda a los jugadores que, producto de una lesión, caen en un bajón o directamente en un pozo depresivo.

Leonel "Lolo" Miranda, de último paso por San Telmo de la Primera Nacional, relató de qué manera atravesó su proceso de depresión, el cual se originó al momento de padecer la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, cuando vestía la camiseta de Racing en 2022. "Toqué fondo, no podía salir de mi casa, pensé tres veces en quitarme la vida. Muchas veces me ha salvado algún amigo, pero me han pasado por la cabeza hacer cosas", confesó en el programa Random de TN.

El volante había sido noticia a principios de 2026, cuando se viralizó un video suyo vendiendo un anillo de oro a la madrugada en Villa Tranquila, aunque admitió que no lo hizo a raíz de un inconveniente económico: "Surgió de un favor que le hice a un amigo que estaba empezando con un emprendimiento de venta de oro. Me preguntó si podía darle una mano y lo hice. Me quería matar porque salió en todos lados. Me grabaron, pero yo no vendí el anillo ni tengo la plata”.

Si bien muchos se solidarizaron con él, también recibió incontables críticas que lo afectaron: "Me puso triste. Se me pega por todo, nadie piensa en la salud mental. Estas cosas me lastiman, pero también a mi familia, que me ve entrenar todos los días. Me mata. Estar sin club no me ayuda para nada”.

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Allí, además, remarcó cuál era su deseo de cara al futuro: “Tengo ganas de volver a jugar al fútbol. Estoy esperando cualquier cosa para demostrar que tengo mucha cuerda todavía. Y con lo que me estoy entrenando cada vez más. Estoy listo para volver a jugar en cualquier lado”.

El futbolista, que todavía se encuentra sin equipo, reveló que sucedió con sus pensamientos en los días posteriores a sufrir aquella lesión: "Sentí que tenía mucho tiempo para pensar. Me di cuenta que yo le había arreglado todos los problemas a la mayoría, pero nunca había arreglado un problema mío. Era guardarme todo, hasta que dije 'voy a ver qué hay adentro'. Y era todo problema y no podía solucionar uno". Es más, agregó que "me sentí muy solo, tuve ataques de pánico y no quería ir a entrenar por miedo".

Miranda, además, se encargó de graficar la soledad que transita un futbolista cuando finaliza un partido o una temporada: "Yo veía que todo el mundo era crítica, crítica, crítica... Y nadie se acercaba a preguntarte cómo estás, por qué estás así, qué te pasa. Uno a ese nivel se siente solo".

De esa manera, logró diferenciar a aquellas personas que lo acompañaban por lo que él era y quiénes lo hacían únicamente por la fama: "Se me acercaban 15, 20 o 30 cuando estaba en la cresta de la ola. Ahora no te contesta nadie. Los amigos del barrio estuvieron al pie del cañón, pero de otros la verdad que mejor ni hablar".

"Yo creo que cuando tocás fondo, eso te da una paz y te abre los ojos de muchas cosas. Quién está al lado tuyo por lo que sos y quién por lo que fuiste. Más allá de todo lo que pasé, la verdad es que me ayudó un montón", aseguró visiblemente emocionado.

Por último, aclaró cómo se encuentra al día de hoy y en qué ocupa su atención: "Estoy en una etapa de crecimiento en mi vida. Me acerqué mucho a Dios, a la terapia, a entrenarme y a enfocarme en otras cosas".

En la actualidad, Miranda se entrena en la Asociación Cristiana del Fútbol Argentino (ACFA), conjunto de Zárate que apunta a disputar el Promocional Amateur (ex Primera D), esperando una nueva oportunidad para revalidar lo que ha mostrado en sus mejores épocas.

Emergió como una de las grandes figuras del equipo dirigido por Fernando Gago (entre las temporadas 2021 y 2023) y cosechó dos títulos oficiales, los únicos que ostenta en su carrera: el Trofeo de Campeones de la Superliga 2021-22 y la Supercopa Internacional 2022-23.