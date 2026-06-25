Napostá y Bahiense del Norte dieron el primer paso en las semifinales de la LBB Oro

Napostá (2º) superó a Leandro N. Alem (10º), por 80 a 63 y Bahiense del Norte derrotó a Pueyrredón, 68 a 53, en el inicio de las semifinales correspondientes a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

Los segundos partidos -de las series al mejor de tres- se disputarán el próximo lunes, invirtiendo las localías.

Napostá (1)-L.N. Alem (0)

Napostá dominó a partir del segundo cuarto a Leandro N. Alem, y terminó imponiéndose 80 a 63, defendiendo su localía en el inicio de la serie.

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El local sacó de juego a Jean-Luc Wilson, a quien asfixió Valentín Carrizo y el otro que estuvo muy bien controlado fue Emilio Giménez, al que siguió Leo Alemañy.

Sacando de circuito a estos dos jugadores, Napostá empezó a construir de atrás hacia adelante. Y este equipo, si se propone defender, ofensivamente de una u otra forma encuentra respuestas.

Con Fausto Depaoli siendo profundo y Marcos Diel-Ramiro Heinrich cerca del canasto para atacar o revertir, el albiazul fue marcando diferencias ofensivas.

Ramiro Heinrich, de muy buen juego, domina el balón ante Scoppa.

Alem, por su parte, extendió una presión en todo el campo que supo atacarla el local.

Tuvo un buen ingreso Pedro Santiago para sumarse a la rotación local, Alem sufrió con el recambio y un parcial de 15-3 le dio ventaja de 16 a Napostá (33-17).

El alto nivel de concentración defensiva local frustrando a Wilson, cortando el circuito con Giménez y evitando que los grandes Desbat y Ríos tomen rol protagónico, le fue abriendo el camino a Napostá.

La defensa presión que mantuvo Alem le sirvió, básicamente, para hacerle consumir segundos y evitar que el local se establezca en el 5x5.

El verdirrojo, sin gol a distancia (4-13 en el primer tiempo) le costaba sumar. Por eso, con un triple de Giménez, seguido por otro de Desbat, la visita se fue 37-25 abajo al entretiempo y con mejor sensación de lo que había sido el trámite.

A este buen final Alem le sumó un auspicioso inicio de complemento y la diferencia de 10 (39-29) alimentaba la ilusión del visitante.

Resortes activados y bien arriba arma el tiro Pedro Santiago. Abajo quedó Wentland.

De todos modos, Napostá tuvo capacidad para salir del mal momento con un sobrio y firme Depaoli, Diel corriendo la cancha como un chico, Santiago colaborando con un rol secundario pero activo, volviendo también a potenciar la defensa colectiva, la que había sido carta de presentación en la serie.

Así estampó un parcial de 14-2 y sacó la máxima (53-32), con el 67% en tiros de dos puntos.

Alem tenía para dar más desde lo anímico que propiamente del juego y así lo hizo, vendiendo cara la derrota al insistir con la presión que le permitió traducir algunos recuperos en puntos y un 7-0 entre el cierre del tercer cuarto y el inicio del último que lo dejó 11 abajo.

Germán Andrés, siempre una amenaza a distancia.

Claro que en el abanico de posibilidades, Napostá encontró nuevamente aire con un triple de Depaoli y otro de Germán Andrés, para empezar a definir el primer juego de la serie y concretar lo que venía evidenciando, poder ganar en casa.

Individualmente, Depaoli terminó con 20 puntos (1-3 en t3, 8-9 en t2 y 1-2 en t1), Diel completó 18 (7-12 en t2 y 4-4 en t1).

De todos modos Napostá, por encima de los nombres propios y los momentos de cada uno, funcionó como equipo y, fundamentalmente, entendió que el triunfo empezaba desde la defensa.

Napostá (80): F. Depaoli (20), V. Carrizo (7), L. Alemañy (3), M. Diel (18), R. Heinrich (10), fi; P. Santiago (10), G. Andrés (6), N. Guerrero (4), F. Germain, F. Bostal, T. Solís (2) y S. Barga. DT: Fabricio Piccinini.

L.N. Alem (63): N. Amaya (13), J. Wilson (9), E. Giménez (14), L. Desbat (9), E. Ríos (5), fi; S. D'Annunzio, M. Such (5), V. Scoppa (3), T. Scolari, J. Wentland (5), V. Di Chiara y M. Santillán. DT: Hernán Jasen.

Cuartos: Napostá, 18-14; 37-25 y 57-42.

Árbitros: Mariano Enrique, Horacio Sedán y Néstor Schernenco.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Serie: Napostá, 1-0.

Bahiense (1)-Pueyrredón (0)

Bahiense del Norte tuvo un buen cierre y reaccionó justo a tiempo para conseguir una trabajada y merecida victoria ante Pueyrredón, por 68 a 53, y quedarse así con el primer punto de la serie en el Manu Ginóbili.

Los 15 puntos de diferencia en el final marcan ese despertar en el final del tricolor, que luego de sacar 17 de luz (49 a 32) no pudo mantener la ventaja y la visita llegó a recortarle a dos (51 a 49) promediando el último parcial.

Antes de eso, Bahiense había logrado tomar la primera distancia en el cierre de la primera mitad, luego de un comienzo en el que ambos, en una gélida noche de la ciudad, le costó entrar en calor y ritmo.

Nico Renzi va detrás del balón.

Tan es así que en ese parejo inicio y de bajo vuelo, Purre sólo anotó un tiro de campo en el primer cuarto (un triple de Nico Renzi en la primera conversión del partido) y recién promediando el segundo cuarto pudo sumar el primer doble de la noche, de la mano de Damián Carci, para el 21 a 17 parcial.

En ese contexto, al dueño de casa, que no contó con Guido Muzi (problema en un ojo) y Tomás Bonivardo (lesionado), le alcanzó con el goleo de Lamonega, las distintas vías de gol y la ventaja de centímetros para empezar a tomar las riendas del juego e irse al entretiempo arriba 28 a 23.

El complemento fue más rachero y un positivo regreso de los vestuarios le permitió a local escapar, sumando con mayor facilidad adelante principalmente porque se le abrió el aro a distancia.

Al buen arranque de Hollender, que fue creciendo con el correr de la noche, le agregó un triple de Roberson y otro de Luengo para tomar el primer envión.

Francisco Ruiz se queda con el rebote que pretendía Hollender.

Encima, cuando Pueyrredón apostó a una defensa zonal 2-3, el dueño de casa movió bien la bola, encontró gol a media distancia y después dos bombas consecutivas de Luengo desde la esquina.

Ese combo armaron un parcial favorable de 21 a 9, que le permitieron tomar la máxima de la noche (17) cuando el tercer cuarto entraba a sus minutos finales.

Aunque ese parecía ser un golpe clave en la noche, Pueyrredón no dio el brazo a torcer fácilmente y echó el resto con Carci y Baeza comandando desde la mitad de la cancha y ajustando atrás, sobre todo sobre Lamonega.

A ese tándem se sumó Agulló con un par de aciertos clave, el albizul estampó un pasaje favorable de 10 a 0, se llenó de confianza y llegó a achicar a dos puntos tras libres de Pisani: 51-49 con 7 minutos por jugar.

Augusto Lamonega, con la mano menos hábil, ataca a Nahuel Dulsan.

Arrancaba, definitivamente, un cierre distinto al que parecía hacía algunos minutos atrás.

No obstante, Bahiense reaccionó a tiempo y frenó la levantada de Purre, con Lamonega absorbiendo marcas y buscando a quien quedaba libre por el imán que el generaba para la defensa.

Luego de un par de intentos personales fallidos, el base local entendió a la perfección el momento y repartió el juego, buscando a su compañero mejor ubicado. Así asistió a Hoya y Hollender para cortar la racha y frenar el envión visitante.

La pelota cayó lejos de Eddie Roberson y Nicolás Renzi.

A eso se sumaron un par de ataques sin efectividad de Pueyrredón y, enfrente, un triple clave de Hollender, quien tuvo un gran último cuarto sumando 10 puntos, para que Bahiense tome 10 de luz nuevamente, pero ahora con 3m51s por jugar.

Así las cosas, el dueño de casa supo ahora así cuidar y administrar la ventaja para encaminar el triunfo en su cancha y, pese a contar un plantel más corto en su rotación, sumar el primer en casa y comenzar la serie con el pie derecho.

Bahiense del Norte (68): A. Lamonega (12), B. Lozano (12), S. Luengo (15), E. Roberson (5), J.P. Hollender (18), fi; M. Zanotto (2), J.C. Hoya (4) y F. Ruggiero. DT: Alejandro Navallo.

Pueyrredón (53): F. Alfonso (2), N. Dulsan (1), P. Pérez Pavón, N. Renzi (3), F. Ruiz (6), fi; D. Carci (11), A. Agulló (10), M. Echarri (2), L. Baeza (16), Gino Pisani (2) y G. Sagasti. DT: Ariel Ugolini.

Cuartos: Bahiense, 12-7; 28-23 y 51-40.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaino y Marcelo Gordillo.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense del Norte).

Serie: Bahiense, 1-0.