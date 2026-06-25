Recuperan una moto robada y detienen a un sospechoso en el barrio Thompson

En horas de la tarde de este jueves, personal del Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera llevó adelante un allanamiento en un domicilio de calle Misiones al 2100, en el barrio Thompson, que culminó con la aprehensión de Alarcon Gabriel Nicolás (32 años), acusado del delito de robo de una moto.

Los efectivos secuestraron una motocicleta marca XR 125 L, la cual registraba pedido de secuestro activo, ya que había sido sustraída el pasado 20 de este mes en calle 25 de Mayo al 600.

La policía incluyó como dato relevante el uso de las cámaras de seguridad privadas y del sistema CeUM, lo que permitió establecer el presunto modus operandi, motivo por el cual no se descarta la participación del detenido en otros hechos similares ocurridos en la zona céntrica.

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A cargo del operativo estuvo el Juzgado de Garantías N°1 e interviene la Fiscalía N°2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Según informaron fuentes policiales, el aprehendido cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad.