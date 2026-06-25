Leandro Lozano puso la firma y ya es jugador de Boca

Boca se movió rápido en el mercado de pases y cerró de manera oficial a su primer refuerzo de cara a un exigente segundo semestre. El uruguayo Leandro Lozano pasó con éxito la revisión médica y firmó su contrato por tres temporadas, convirtiéndose formalmente en la nueva opción para el lateral derecho del equipo que conduce tácticamente Rodolfo Arruabarrena.

Tras intensas negociaciones entre las dirigencias, el Consejo de Fútbol de Boca destrabó la salida del defensor de 27 años comprando el 100% de su pase a Argentinos Juniors.

Si bien en un principio circularon versiones cruzadas sobre las cifras, la operación se concretó por un monto neto de 3.500.000 de dólares, transformándose en una de las apuestas fuertes del club en este receso.

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El puesto de lateral derecho venía siendo una zona de constante rotación y dolores de cabeza para el búnker xeneize. Con la llegada de Lozano, el cuerpo técnico adquiere un futbolista que destaca por su regularidad, temperamento y un gran despliegue físico, virtudes que ya demostró con la camiseta del "Bicho" de La Paternal y en su etapa previa en Nacional de Montevideo.

El defensor charrúa no perdió el tiempo: tras estampar la firma en las oficinas de La Bombonera, se calzó la ropa de entrenamiento y se sumó de inmediato a las prácticas junto al resto del plantel.

Los objetivos en la mira

El apuro de la dirigencia por cerrar su incorporación tiene una explicación clara: el calendario apremia. El "Vasco" Arruabarrena quiere tenerlo a punto lo antes posible para incluirlo en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana, donde Boca deberá cruzarse ante O'Higgins de Chile por la siempre compleja llave de los 16avos de final, además de los cruces por Copa Argentina y el torneo local.