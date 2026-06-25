Costa de Marfil derrotó a Curazao y terminó segundo en su grupo

Costa de Marfil clasificó como segundo del Grupo E después de ganarle por 2 a 0 a Curazao el Estadio Filadelfia y se enfrentará al segundo del Grupo I por los 16avos de final del Mundial 2026.

Con un doblete del delantero Nicolas Pepé a los siete minutos del primer tiempo y a los 19 del complemento, Costa de Marfil puede enfrentarse ante Noruega, quien hasta el momento es el escolte del Grupo I por detrás de Francia, aunque puede cambiar la definición.

De esta manera, Costa de Marfil sumó 6 unidades, ya que previamente había derrotado a Ecuador (por 1 a 0) y había caído ante Alemania (2 a 1).

Por otro lado, tras un sorprendente partido ante Ecuador, a Curazao le pesó la jerarquía de Alemania y Costa de Marfil y quedó eliminado del Mundial 2026 en lo que fue la primera presentación de su historia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ecuador ganó y quedó tercero

Ecuador pudo imponerse por 2-1 ante Alemania luego de un segundo tiempo en el que no paró de empujar y se quedó con una clasificación impresionante a los 16avos de final del Mundial 2026.

*La tabla

Así terminaron las posiciones del Grupo E

1°) Alemania, 6 puntos (+6).

2°) Costa de Marfil, 6 (+2).

3°) Ecuador, 4 (0).

4°) Curazao, 1 (-8).