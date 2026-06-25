Obras y un acto escolar generan cortes de calles y cambios en el transporte público en Bahía

Cortes de tránsito y modificaciones en el recorrido de algunas líneas de colectivos debido a un acto escolar, y a la continuidad de diferentes obras de infraestructura en la ciudad, tendrán lugar este viernes, según dio a conocer el municipio bahiense.

Entre las 9.30 y las 12.30 permanecerá cerrada al tránsito la calle Tarija, entre Teniente Farías y Falcón, por la realización de un acto escolar.

Durante ese período, la línea 518 modificará su recorrido en el tramo Spurr-Hospital Municipal, circulando por Harris, Brickman y luego retomando su itinerario habitual.

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Además, continúan vigentes los cortes por obras que afectan distintos sectores de la ciudad. Por un plazo de 24 horas permanecerá interrumpido el tránsito en Humboldt, entre Cramer y Godoy Cruz, por trabajos de reconstrucción de infraestructura.

También seguirán los trabajos sobre la red cloacal en las intersecciones de Paunero y Teniente Farías con 25 de Mayo.

Como consecuencia, la línea 500, en sentido Sesquicentenario-Ingeniero White, circula por 25 de Mayo, Pedro Pico, Cuba, Paunero, Pedro Pico y luego retoma su recorrido habitual.

Por último, continúa el corte previsto por dos semanas en la esquina de Sisco y Plunkett, donde se ejecutan obras de renovación de la red cloacal.