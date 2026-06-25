Obras y un acto escolar generan cortes de calles y cambios en el transporte público en Bahía
Las restricciones serán este viernes en distintos sectores de de la ciudad. La línea 518 tendrá un desvío temporal y la 500 mantiene un recorrido alternativo.
Cortes de tránsito y modificaciones en el recorrido de algunas líneas de colectivos debido a un acto escolar, y a la continuidad de diferentes obras de infraestructura en la ciudad, tendrán lugar este viernes, según dio a conocer el municipio bahiense.
Entre las 9.30 y las 12.30 permanecerá cerrada al tránsito la calle Tarija, entre Teniente Farías y Falcón, por la realización de un acto escolar.
Durante ese período, la línea 518 modificará su recorrido en el tramo Spurr-Hospital Municipal, circulando por Harris, Brickman y luego retomando su itinerario habitual.
Además, continúan vigentes los cortes por obras que afectan distintos sectores de la ciudad. Por un plazo de 24 horas permanecerá interrumpido el tránsito en Humboldt, entre Cramer y Godoy Cruz, por trabajos de reconstrucción de infraestructura.
También seguirán los trabajos sobre la red cloacal en las intersecciones de Paunero y Teniente Farías con 25 de Mayo.
Como consecuencia, la línea 500, en sentido Sesquicentenario-Ingeniero White, circula por 25 de Mayo, Pedro Pico, Cuba, Paunero, Pedro Pico y luego retoma su recorrido habitual.
Por último, continúa el corte previsto por dos semanas en la esquina de Sisco y Plunkett, donde se ejecutan obras de renovación de la red cloacal.