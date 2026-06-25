Se realizó una nueva edición de la Feria Distrital de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología

La Jefatura Distrital de Educación, junto al Municipio y el Puerto llevaron adelante la Feria Distrital de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología 2026, un espacio que promueve la creatividad, la innovación y el aprendizaje en la comunidad educativa.

En esta oportunidad, participaron 52 instituciones educativas de distintos niveles y modalidades, que presentaron más de 70 proyectos desarrollados por estudiantes y docentes a lo largo del ciclo lectivo.

El intendente Federico Susbielles afirmó que el hecho de recorrer los distintos stand permite observar “primero la producción de alumnos y alumnas, guiados por docentes que hacen un enorme trabajo educativo; y uno ve también el futuro de la ciudad”.

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“Hay muchos proyectos, una agenda muy vinculada al ambiente, a la solidaridad, a buenos valores. En definitiva es un gran trabajo y no tengo dudas que Bahía Blanca tiene un equipo educativo de primer nivel y una gran comunidad educativa”, agregó.

La feria se consolidó como un punto de encuentro para compartir experiencias, intercambiar conocimientos y visibilizar el trabajo que se realiza en las aulas. Los proyectos abordaron temáticas vinculadas a la ciencia, la tecnología, el arte, el ambiente y la realidad social, reflejando el compromiso y la capacidad de los equipos educativos.

Desde la organización destacaron la importancia de sostener estos espacios de intercambio, que fortalecen el vínculo entre la educación, la producción y la comunidad, y valoraron el acompañamiento de las familias y del público en general.

Por su parte la inspectora distrital de Educación, Julieta Conti, explicó que “salir del aula para los chicos es todo un desafío. Si el aula es un lugar de confort, su zona donde están acostumbrados a moverse y el hecho de salir a otro lugar, ya es un desafío importante. Y esto es el fruto de un aprendizaje donde enseñan y aprenden tanto docentes como alumnos donde la palabra, el trabajo, el disenso, la prueba, el error enseñan tanto más como lo que vemos acá y eso es lo que hace y la función de cada escuela”.

Finalmente Claudio Martini, Inspector Jefe de Educación Región 22, detalló que “las ferias tienen diferentes instancias: hay una institucional, luego una distrital y 10 o 12 proyectos evaluados por especialistas pasan a la instancia regional y así sucesivamente a otra etapa provincial y eventualmente nacional”.