Bahía Blanca se prepara para recibir una destacada competencia nacional de natación

Más de 160 nadadores federados de distintos puntos del país participarán del Torneo Aniversario H2O Eco Sustentable, que se desarrollará durante tres jornadas en la Eco Pileta de 25 metros del Complejo Deportivo H2O, ubicada en calle Francia 446.

La actividad comenzará mañana con el desfile de las delegaciones y, luego, tendrá lugar la primera jornada de competencias.

El certamen continuará el sábado con pruebas en doble turno, por la mañana y por la tarde, mientras que el cierre está previsto para el domingo con una última jornada matutina.

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El torneo está destinado a nadadores de todas las categorías de federados y contará con la presencia de más de 160 competidores provenientes de diferentes regiones del país.

La organización está a cargo del Complejo Deportivo H2O y la fiscalización será realizada por la Asociación de Deportes Acuáticos de Buenos Aires (ADASBA).

Además, el arbitraje estará a cargo del Colegio de Árbitros de Deportes Acuáticos de la República Argentina (CADDARA), con la aprobación de la Federación de Natación Buenos Aires (FENABA) y la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA).

Desde la organización destacaron que el certamen forma parte de las actividades conmemorativas por un nuevo aniversario del complejo y representa una importante convocatoria para la natación competitiva en la ciudad.