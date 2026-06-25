Provincial U13 en San Nicolás: ahora es el turno del Femenino de Bahía Blanca

El segundo compromiso a nivel provincial afrontará Bahía Blanca, en este caso con la Selección U13 Femenina, que debutará en el torneo que comenzó ayer en San Nicolás y se extenderá hasta el domingo.

El representante bahiense tuvo libre en la víspera y hoy juega frente a Tandil, a las 9.30 y desde las 19, ante Mar del Plata, ambos partidos, en cancha de Belgrano.

Ayer, en la jornada apertura, por la zona Sur, Mar del Plata derrotó a Tandil, 73 a 42 y en la Norte, Chivilcoy le ganó a San Nicolás, 69 a 56.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Hoy juegan Chivilcoy-La Plata (11.30) y San Nicolás-La Plata (17).

Mañana se jugará por el quinto puesto y, también, las semifinales, a las 16, 1º Zona Norte contra 2º Zona Sur y desde las 18, 1º Zona Sur, con el 2º Zona Norte, ambos en Belgrano.

Por el tercer puesto se medirán el domingo, a las 9.30 y la final será a las 11.30.

En el torneo que se disputó recientemente, Bahía se consagró campeón en U13 masculino, en La Plata.

El plantel

Aitana Ramírez (Bahiense)

Emilia Skliar (Bahiense)

Victoria Skliar (Bahiense)

Malena Raso (Bahiense)

Joaquina Aristizabal (Bahiense)

Pia Gauna (Estudiantes)

Morena Santillán (L.N. Alem)

Renata Martz (Napostá)

Mia Bertoya (9 de Julio)

Rebeca Ottella (9 de Julio)

Ximena Huilipan (9 de Julio)

Valentina Ocaranza (Pacífico)

Amparo Neubauer (Pacífico)

Luz Oyhamburo (Villa Mitre)

DT: Luciano Deminicis.

Asistente: Catalina Curto.

Preparador físico: Juan Ignacio Vergara Matoso.

Psicólogo deportivo: Franco Borelli.