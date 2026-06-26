Remate histórico en Bordeu: la alianza del Banco Provincia y Colombo y Magliano donde todos ganaron

Luciano Correndo (izq.), de Angus; Susbielles, González Martínez, Silvio Baiocco, Juan Cuattromo y J.P Colombo, en la apertura. / Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

En un evento calificado como un hito para la región, 12.000 animales salieron a la venta en el remate especial de bovinos realizado por el Banco Provincia en alianza con la firma consignataria Colombo y Magliano y el aporte estratégico de Exponenciar, que procura fortalecer el financiamiento y el desarrollo de la cadena productiva bonaerense.

El sitio elegido fue el predio que la Sociedad Rural de Bahía Blanca posee en Bordeu, cuyo salón principal se vio colmado de productores que, desde distintos lugares del país, llegaron para participar de la convocatoria de este jueves.

El acto de apertura fue encabezado por el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, quien destacó la importancia de la banca pública en el esquema productivo local.

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“Es algo histórico; es la primera vez que se realiza. Y en este sentido le agradezco al Provincia por ser un banco productivo que viene acompañando todos los eslabones de la cadena en el territorio bonaerense”, señaló.

Susbielles enfatizó que la región cuenta con un sector que “empuja, produce y apuesta siempre por el futuro” y que encontrará en el banco las herramientas necesarias para los desafíos actuales.

Por su parte, Juan M. Cuattromo, presidente del Banco Provincia, subrayó la importancia de trasladar este tipo de eventos a los centros productivos. Según explicó, la propuesta original era realizar el remate en la Ciudad de Buenos Aires, pero se decidió cambiar la locación.

“Nosotros planteamos la importancia de que este tipo de iniciativas tengan anclaje en los territorios donde se produce y sabemos que Bahía Blanca, y toda esta región, tiene una potencia ganadera muy fuerte”, sostuvo.

Juan M. Cuattromo, en el predio de la Sociedad Rural de Bahía Blanca.

Cuattromo —en diálogo con La Nueva.— vinculó esta acción con la hoja de ruta trazada por la gestión provincial, enfocada en recorrer la provincia y conocer sus necesidades productivas.

Al respecto, el economista egresado de la UBA destacó la complementaridad entre lo público y lo privado en términos virtuosos, ya que los productores necesitan potenciar el ciclo de crecimiento del stock ganadero con financiamiento en condiciones competitivas: “Eso lo aporta la banca pública”, sostuvo.

Asimismo, destacó: “Los recursos se ponen al servicio de la producción y el desarrollo de nuestra provincia, que de otro modo, aun habiendo condiciones favorables, quizás tendría problemas para desarrollarse”.

Finalmente, Cuattromo resaltó la innovación tecnológica de la entidad a través de herramientas como, por ejemplo, Procampo Digital. Justamente, uno de los motivos de la gran convocatoria fue la propuesta de financiamiento del Banco Provincia, con condiciones diseñadas para potenciar las operaciones en el contexto actual de la ganadería.

La financiación en pesos previó plazos de 90 a 360 días y tasas desde 12 % hasta 25 % anual y, en dólares, plazos de 90 a 360 días y tasas desde 0 % hasta 5,5 % anual.

El anfitrión del remate, Méd. Vet. Nicolás González Martínez (der.), junto al intendente Susbielles.

Además, la entidad ofreció beneficios específicos para los vendedores: 2 puntos de sobretasa para imposiciones a plazo fijo; mejora de $ 10 en la cotización para la compra de moneda extranjera por importes superiores a U$S 10.000 y 3 puntos de bonificación de tasa en el descuento de valores emitidos por Colombo y Magliano.

Por su parte, el Méd. Vet. Nicolás González Martínez, presidente de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, expresó el orgullo de la comunidad local por haber sido elegida para un evento de esta envergadura.

“Es algo impresionante e inédito. Es la primera vez que se hace un remate de semejante jerarquía y que hayan elegido a Bahía Blanca para realizarlo es algo que nos llena de orgullo”, indicó.

González Martínez —en una charla con La Nueva.— también resaltó el esfuerzo de la banca pública para facilitar las transacciones.

“El Banco Provincia ha hecho un gran esfuerzo para dar las herramientas necesarias para tener crédito, que es fundamental para que podamos operar y para que se realicen los negocios”, dijo.

Además, enfatizó que, para el productor, “la forma de crecimiento siempre tiene que ser con crédito, porque es la manera genuina de crecer”.

Martín Schvartzman (der.), CEO de Exponenciar, junto a Susbielles.

Desde el sector privado, Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, calificó como un “orgullo y un lujo” trabajar con socios estratégicos que apoyan la actividad agropecuaria, tanto ganadera como industrial. El directivo también tuvo palabras de reconocimiento para la trayectoria de la firma Colombo y Magliano, destacando su carácter federal: “Están en todo el país y son pioneros”.

Los resultados

“Terminamos muy contentos con el remate de Bahía Blanca. Al final vendimos 12.000 cabezas”, dijo Juan Pedro Colombo, titular de la consignataria Colombo y Magliano, en la noche de este jueves, a poco de concluir su trabajo.

Asimismo, subrayó el marco de público que se hizo presente: “Hubo mucha gente acompañando: una linda jornada, fresca, pero muy buena”.

Uno de los puntos fuertes de la subasta fue la calidad de los animales remitidos, que llegaron desde distintos puntos productivos del país, lo que reforzó el carácter federal del evento.

“Hubo muy buena hacienda de la zona de Bahía Blanca, y de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis y Santa Fe”, añadió Colombo, en diálogo con este medio.

Carli (izq.) y Juan Pedro Colombo, en un ambiente sostenido.

En cuanto al comportamiento del mercado, los resultados estuvieron a la altura de las expectativas de la firma. Según Colombo, el mercado mostró interés y fluidez durante toda la jornada: “Los precios respondieron al momento. Buena dinámica con buen ritmo de ventas y buenos valores”.

Los valores promedio obtenidos en el remate especial del Banco Provincia fueron los siguientes:

—Terneros: hasta 180 kilos, $ 6.665. Min $ 6.270. / Max $ 7.100.

De 180 a 220 kilos $ 6.456. Min $ 5.597. / Max $ 6.770.

Más de 220 kilos $ 6.223. Min $ 6.070. / Max $ 6.300.

—Novillitos: hasta 250 kilos $ 6.550.

Min $ 6.550 / Max $ 6.550.

De 250 a 290 kilos $ 5.597.

Min $ 5.350. / Max $ 5.870.

De 290 a 330 kilos $ 5.090.

Min $ 4.750. / Max $ 5.270.

Más de 330 kilos $ 4.868.

Min $ 4.450. / Max $ 5.100.

—Novillos: hasta 390 kilos $ 4.500.

Min $ 4.400. / Max $ 4.600.

—Macho y Hembra: hasta 180 kilos $ 6.373.

Min $ 5.800. / Max $ 6.770.

De 180 a 220 kilos $ 5.947.

Min $ 5.700. / Max $ 6.270.

Más de 220 kilos $ 5.652.

Min $ 4.720. / $ 6.070.

—Terneras: hasta 180 kilos $ 6.375.

Min $ 6.050. / Max $ 6.700.

De 180 a 220 kilos $ 5.974.

Min $ 5.570. / Max $ 6.250.

Más de 220 kilos $ 5.970.

Min $ 5.970. / Max $ 5.970.

—Vaquillonas c/cría: $ 3.800.000.

Min $ 3.800.000.

Max $ 3.800.000.

—Vaquillonas Preñada: $ 2.528.000.

Min $ 2.200.000.

Max $ 3.200.000.

—Vacas c/cría: $ 3.042.500.

Min $ 2.500.000.

Max $ 3.770.000.

—Vacas Preñada: $ 2.325.625.

Min $ 1.700.000.

Max $ 3.070.000.

—Vacas CUT: $ 1.773.333.

Min $ 1.650.000.

Max $ 1.950.000.

—Vaquillonas p/servicio: $ 1.650.000.

Min $ 1.650.000.

Max $ 1.650.000.

—Novillos (faena): hasta 550 kilos $ 7.910.

Min $7.800. / Max $ 8.020

—Vaquillonas (faena): hasta 360 kilos $ 8.135.

Min $ 7.870. / Max $ 8.400.

—Vacas (faena): hasta 550 kilos $ 6.300.

Min $ 6.200. / Max $ 6.400.

—Vacas invernada: hasta 450 kilos $ 3.088.

Min $ 2.650. / Max $ 3.750.

Más de 450 kilos $ 2.933.

Min $ 2.720. / $ 3.070.