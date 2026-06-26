Confirmado cuándo y contra quién debutarán River y Boca, además del clásico, en el Torneo Clausura 2026

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) presentó, en plena disputa del Mundial 2026, la programación de las primeras jornadas del Torneo Clausura 2026.

El torneo comenzará el jueves 23 de julio, con Belgrano, vigente campeón, abriendo el certamen como local ante Rosario Central, desde las 19.30.

Además, Boca debutará el domingo 26 de julio a las 19.30 ante Deportivo Riestra, mientras que River tendrá su primer partido el sábado 25, desde las 19.15 y ante Barracas Central.

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También se conoció la fecha del primer clásico, que será el jueves 30 de julio y por la segunda fecha, entre Central Córdoba y Atlético Tucumán, en una nueva edición del “Clásico del Norte”, que ganó rivalidad al encontrarse ambos en Primera División en los últimos años.

El recorrido xeneize

Con el regreso de Rodolfo Arruabarrena a la dirección técnica, Boca debutará en el Torneo Clausura 2026 ante Deportivo Riestra, el domingo 26 de julio desde las 19.30 como visitante, y tendrá su primer partido como local el miércoles 5 de agosto a las 19, ante Estudiantes, por la segunda fecha.

Ya en la tercera jornada, el xeneize deberá viajar a Rosario para enfrentar a Newell’s, en el estadio “Coloso Marcelo Bielsa”, el domingo 2 de agosto desde las 17.

Primeros rivales del Millonario

Luego de ser finalista del Apertura, y todavía sin títulos desde 2024, River buscará arrancar el Clausura con el pie derecho al recibir a Barracas Central, el sábado 25 de julio a las 19.15.

Mientras que en la segunda jornada visitará a Gimnasia de La Plata, el miércoles 29 a las 19.15, la tercera fecha lo verá medirse con Rosario Central, en una reedición de la semifinal del Apertura, el domingo 2 desde las 19.15, en el Monumental.

La ruta de Independiente

Por su lado, Independiente tendrá la necesidad de hacer un buen semestre para poder volver a zona de copas internacionales y comenzará su participación frente a Aldosivi, el domingo 26 a las 17.15. Su primer partido como local será ante Newell’s, el jueves 30 a las 21.15, y su tercer partido lo medirá con Vélez, el lunes 3 de agosto a las 19.

Las pruebas para Racing

Ya sin Gustavo Costas, de polémica salida, y en el inicio del ciclo de Juan Pablo Vojvoda, Racing se estrenará con Gimnasia de La Plata, el viernes 24 a las 19. Durante la segunda fecha deberá medirse con Rosario Central, el martes 28 a las 21.15, y será local de Tigre el primero de agosto, a las 20.30, por la tercera fecha.

Además, en las horas posteriores a la renuncia del entrenador Gustavo Álvarez, San Lorenzo hará su debut frente a Lanús, el sábado 25 de julio a partir de las 21.30.

En la segunda fecha recibirá a Gimnasia de Mendoza, el martes 28 a las 19, mientras que en el tercer partido viajará hasta Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba, el lunes 3 de agosto a las 21.15.