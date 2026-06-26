Semifinales de la LBB Plata: el dos y el tres reciben a rivales que vienen con envión desde abajo

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Con San Lorenzo (2º)-Ateneo (9º) y Sportivo Bahiense (3º)-Comercial (5º) se ponen en marcha las semifinales correspondientes a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

Las series, al mejor de tres comenzarán, a las 21, en el Román Avencilla y en el Eladio Santos, invirtiendo las localías el próximo martes.

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A esta instancia accedieron dos de los cuatro primeros de la fase regular: San Lorenzo y Sportivo, mientras que de abajo aparecieron Comercial y Ateneo.

San Lorenzo (2º)-Ateneo (9º)

San Lorenzo (2º) recibe a un Ateneo (9º) encumbrado, que viene de eliminar al Nº1.

El antecedente entre ambos favorece al equipo bahiense, que ganó en Punta Alta, 68-63, en la quinta fecha. Esa derrota fue el inicio de su peor momento para el puntaltense, que sumó cinco caídas en fila. Y para Sanlo significó la última victoria de una racha de cuatro.

De todos modos, después sumó otra seguidilla aún mejor, completando seis triunfos consecutivos.

El local ganó siete de los últimos ocho partidos. La única derrota la sufrió ante Argentino (7º), por los cuartos (se impuso 2-1), cuando perdió el invicto de visitante (1-5).

Ateneo, por su parte, viene de dos series calcadas, perdiendo el primero de visitante y ganando los dos siguientes, frente a El Nacional (8º), en la reclasificación y ante 9 de Julio (1º), en cuartos. Es decir que ambas series las pasó triunfando de visitante en tercer partido, con lo que eso significa.

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Joaquín Irrazábal.⁩

Comisionado técnico: Agustina Borello.

Novedades: San Lorenzo tiene con cuadros gripales a Lautaro Fernetich y Sebastián Calvo, mientras que Matías Leiva (Ateneo) está con síntomas similares, aunque es altamente probable que juegue.

Sportivo (3º)-Comercial (5º)

Sportivo (3º), que viene positivo, espera por Comercial (5º), que llega con la chapa de haber eliminado de visitante a Altense.

En el juego entre ambos, el tricolor le ganó a Comercial 66-59 en la novena fecha, como local.

Sportivo fue el único que barrió en cuartos de final (2-0 a Velocidad) y lleva ocho triunfos en las últimas nueve presentaciones.

El portuario, por su parte, pasó a Espora (2-0) y después a Altense (4º), con desventaja (2-1).

De los ocho partidos más recientes, el verdiamarillo ganó seis y de esos cuatro fueron de visitante.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo Bahiense).

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Alejandro Ramallo y Horacio Sedán.

Comisionado técnico: Ariel Di Marco.⁩

Novedades: en el local no estará Emmanuel Miguel (motivos laborales).

En la visita, en tanto, no juega Franco Cardone (golpe en la pierna); Federico Lambrecht se torció un tobillo en el último juego (pisó a Ezequiel Pordomingo), de todos modos va a estar, al igual que Giuliano Barcala y Manuel Maina, aunque ninguno al 100%.