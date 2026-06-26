El Paraguay de Alfaro empató ante Australia y ambos quedaron conformes
Igualaron sin goles en el cierre del Grupo D.
Paraguay y Australia igualaron esta noche en el encuentro correspondiente a la tercera y última fecha del Grupo D.
El partido terminó empatado sin goles en el Levi's Stadium de Santa Clara.
Este resultado clasificó a los australianos como segundos de la zona.
Mientras que el equipo dirigido por Gustavo Alfaro quedó virtualmente con el boleto a 16avos de final como uno de los mejores terceros.
De esta manera, la selección sudamericana terminó remontando un certamen que había comenzado complicado, con la derrota ante Estados Unidos por 4 a 1.
Luego, en la segunda fecha, se recuperó venciendo 1 a 0 a Turquía.
En el otro encuentro del grupo disputado hoy, Turquía dio la sorpresa al vencer al local Estados Unidos por 3 a 2 en la agonía del encuentro.
Ese resultado, en tanto, no modificó las posiciones en el grupo.
*La tabla
Así quedaron las posiciones del Grupo D:
1°) Estados Unidos, 6 puntos (+4).
2°) Australia, 4 (+0).
3°) Paraguay, 4 (-2)
4°) Turquía, 3 (-2).