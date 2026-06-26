El Paraguay de Alfaro empató ante Australia y ambos quedaron conformes

Paraguay y Australia igualaron esta noche en el encuentro correspondiente a la tercera y última fecha del Grupo D.

El partido terminó empatado sin goles en el Levi's Stadium de Santa Clara.

Este resultado clasificó a los australianos como segundos de la zona.

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Mientras que el equipo dirigido por Gustavo Alfaro quedó virtualmente con el boleto a 16avos de final como uno de los mejores terceros.

De esta manera, la selección sudamericana terminó remontando un certamen que había comenzado complicado, con la derrota ante Estados Unidos por 4 a 1.

Luego, en la segunda fecha, se recuperó venciendo 1 a 0 a Turquía.

En el otro encuentro del grupo disputado hoy, Turquía dio la sorpresa al vencer al local Estados Unidos por 3 a 2 en la agonía del encuentro.

Ese resultado, en tanto, no modificó las posiciones en el grupo.

*La tabla

Así quedaron las posiciones del Grupo D:

1°) Estados Unidos, 6 puntos (+4).

2°) Australia, 4 (+0).

3°) Paraguay, 4 (-2)

4°) Turquía, 3 (-2).