Se probó un pantalón, le sacó la etiqueta de seguridad y se lo llevó puesto

Tras la publicación por redes sociales de un comercio y el inicio de un sumario por robo, la Policía de Seguridad Comunal de Coronel Pringles recuperó un pantalón que un supuesto cliente había robado de ese local.

La causa se originó por la denuncia pública de los encargados de la tienda de indumentaria de hombre Ebenzer, ubicada en Dorrego 1050.

En el posteo se daba cuenta que un joven ingresó como cliente, se probó un pantalón (tipo rompeviento), le quitó el tag de seguridad y se lo llevó puesto, debajo de su pantalón original.

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A partir del aporte de las cámaras de seguridad, los uniformados pudieron establecer la identidad del autor del hecho, siendo un menor de 16 años que vive en Pringles.

El hecho se configuró como robo y el Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca ordenó un allanamiento en su vivienda.

En ese contexto se pudo lograr el secuestro del pantalón marca ZG Sport (agencia Coronel Pringles).