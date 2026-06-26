Lautaro puso la música y la Selección disfrutó de otro asado en Estados Unidos

La Selección Argentina disfrutó de un nuevo asado en la concentración en Kansas, en la continuidad del Mundial 2026.

Con el boleto a 16avos ya asegurado y antes del último partido del grupo, la delegación albiceleste vivió otro especial momento.

A través de un video subido por el presidente de AFA, Claudio Tapia, se pudo espiar un poco de la intimidad del plantel.

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El mismo inicia con el bahiense Lautaro Martínez musicalizando el contenido, tal como sucediera días atrás en otra cena del equipo.

Además, Emiliano "Dibu" Martínez también compartió en sus redes parte del detrás de escena del tercer asado albiceleste en tierras estadounidenses, donde se lo ve bromeando con los cocineros y nutricionistas del equipo.

En definitiva, la Selección disfruta de un gran ambiente a la espera del partido del sábado ante Jordania, que se jugará desde las 23 y marcará el cierre del Grupo J en el que el combinado nacional ya se aseguró el primer puesto de cara a los cruces por el título.