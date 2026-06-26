UNS se quedó con el Apertura de rugby: "Nos veníamos esforzando un montón", dijo Ezequiel Eliosoff

Próximo a celebrar sus 10 años de vigencia en febrero del año próximo, el equipo de rugby masculino en modalidad XV de Universidad Nacional del Sur sumó días atrás otro asterisco en la competencia Desarrollo de la Unión de Rugby del Sur.

En 2018 se habían consagrado ante Palihue, un año después frente a Cazadores (Tres Arroyos), ante Puerto Belgrano RHC en 2022 y nuevamente ante Los Pollitos tresarroyenses en 2023.

El equipo dirigido por Fabián Fornetti y Martín Maidana se consagró campeón del Apertura tras superar en la final justamente a Cazadores por 20 a 15, como visitante.

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En este nuevo título que sumó UNS uno de los referentes por ser jugador de los primeros años es el segunda línea Ezequiel Eliosoff, quien ayer analizó esta primera parte del calendario con el equipo de El Diario Deportivo, que va por La Nueva Play de lunes a viernes de 15 a 16.

"Era algo que queríamos mucho, nos veníamos esforzando un montón. Fue un primera mitad del año dura y por suerte de logró y lo coronamos de esta manera", dijo Ezequiel acerca de la obtención del Apertura, que se suma a otros conseguidos muy pronto desde que se insertó en la competencia oficial.

Foto reciente de los equipos masculino y femenino durante un partido como visitante.

En este caso superaron a un equipo de Cazadores que llegó invicto a la final y en el que fue el primer cruce de ambos en el certamen, ya que no compartieron grupo.

"Lo preparamos mucho, tanto la semi como la final. Charlamos mucho. Preparamos un plan de juego, patear al fondo y que la traiga el rival. Sabíamos que Cazadores tiene una buena línea, juegan bien de manos. Decidimos darles la pelota e ir a defender un poco más arriba. Y nos salió bien, el equipo demostró mucho carácter", agregó, sobre la final en Tres Arroyos.

En la continuidad de la entrevista, con más detalles de lo que fue la dramática final, Eliosoff también habló del presente institucional.

El entrenador Fabián Fornetti (de frente), el hacedor del rugby UNS junto con Martín Maidana (abajo, remera negra).

"Todavía quedamos algunos de aquel inicio en 2017. Año a año venimos sumando cositas. Nos faltarían algunas juveniles, pero lo que es infraestructura, estamos concretando el quincho. Tenemos equipo femenino, las chicas están muy bien, un grupo grande y súper unidos. Estamos creciendo. Es todo muy a pulmón", dijo.

El segunda línea también habló de otro capítulo interesante de su carrera deportiva ya que su llegada al rugby se produjo tras alejarse del fútbol de la Liga del Sur. Mirá la entrevista completa: