Vacaciones de invierno: cinco propuestas para los más chicos

Las vacaciones de invierno ya tienen su cartelera y Bahía se prepara para recibir una serie de espectáculos pensados para que chicos y grandes compartan una experiencia inolvidable. Aventuras, musicales, personajes que son furor entre los más pequeños y producciones con impactantes puestas en escena forman parte de una programación que promete llenar de magia el Teatro Don Bosco.

Desde los clásicos héroes de cuatro patas hasta las nuevas producciones inspiradas en el fenómeno mundial del K-Pop, estas son las cinco propuestas que llegarán a la ciudad durante el receso invernal.

Escuadrón al Rescate

📅 Domingo 19 de julio | 🕒 15:00 | 📍 Teatro Don Bosco

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los valientes cachorros llegan al escenario con un espectáculo lleno de acción, humor y participación del público. A través de una nueva misión, los personajes favoritos de los más chicos enseñarán valores como la amistad, el compañerismo y el trabajo en equipo, en una propuesta repleta de música y efectos especiales.

Poder K-Pop: Guerreras y Demonios – Gira Mundial 2026

📅 Domingo 19 de julio | 🕒 17:00 | 📍 Teatro Don Bosco

El universo del K-Pop desembarca en Bahía Blanca con un show teatral de gran despliegue visual. Coreografías, canciones originales, pantallas, luces y una historia donde el bien y el mal se enfrentan convierten a esta producción en una experiencia ideal para los fanáticos del género y para quienes buscan un espectáculo diferente para toda la familia.

Cachorros al Rescate

📅 Sábado 25 de julio | 🕓 16:00 | 📍 Teatro Don Bosco

Los cachorros más famosos regresan con una nueva aventura cargada de diversión. Con canciones, juegos e interacción permanente con el público, el espectáculo invita a los más pequeños a convertirse en protagonistas de cada misión y vivir una tarde llena de emoción.

Moana In Concert Experience

📅 Sábado 25 de julio | 🕕 18:00 | 📍 Teatro Don Bosco

La magia de una de las historias más queridas por el público infantil llega al teatro con un musical en vivo que recrea el viaje de Moana a través de impresionantes escenografías, efectos especiales y las canciones que conquistaron a millones de familias alrededor del mundo. Una propuesta ideal para disfrutar juntos durante las vacaciones.

Gladiadoras K-Pop: Golden Power

📅 Miércoles 29 de julio | 🕔 17:00 | 📍 Teatro Don Bosco

Las heroínas de Golden Power protagonizan un espectáculo donde la música, el baile y la acción se combinan en una historia llena de energía. Con una producción internacional, impactantes coreografías y una puesta en escena de alto nivel, el show promete ser uno de los grandes atractivos de las vacaciones de invierno.

Las entradas para todos los espectáculos ya se encuentran disponibles a través de TicketBahia.com