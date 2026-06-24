Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Federal A.

Antes del clásico: Villa Mitre recibe a Alvarado y Olimpo visita a Círculo Deportivo

Luego de esta fecha, se cruzarán en el Roberto Carminatti.

Foto: Archivo-La Nueva.

Villa Mitre y Olimpo ya conocen todos los detallas de la fecha 14 de la Zona 4 del Torneo Federal A, que en la siguiente programación los enfrentará en una nueva edición del clásico.

El tricolor recibirá el domingo a Alvarado, en El Fortín.

El partido se jugará desde las 15 y tendrá como árbitro a Joaquín Gil.

Mientras que el aurinegro visitará a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi.

El partido también arrancará a las 15 y será dirigido por César Ceballo.

Además, en mismo día y horario jugarán: Kimberley-Brown de Madryn (con Pablo Núñez como juez) y Germinal-Santamarina (Luis Martínez).

*Entradas

Los tickets para el partido entre Villa Mitre y Alvarado se venderá el mismo domingo, en la casilla ubicada en Maipú y Punta Alta, desde las 10.30 hasta el inicio del juego.

Los valores de las entradas serán los siguientes:

-General: $24.000

-Socios: $17.000

-Jubilados: $17.000

-Menores: $17.000

-Adicional platea: $25.000

-No socios: $35.000

*Cómo llegan

Olimpo arriba al partido ante Círculo luego de sumar otro empate, esta vez 0 a 0 ante Kimberley.

De esta manera, el aurinegro sumó su tercera igualdad en fila y la quinta teniendo en cuenta los últimos siete juegos, en los que también perdió uno y ganó otro.

Esta racha hizo que Alvarado lo alcance en la cima de la tabla, ambos con 23 puntos.

Círculo, en tanto, marcha último con sólo 8 unidades y viene de caer contra el Torito, por 1 a 0. 

Mientras que Villa Mitre consiguió un triunfo vital ante Santamarina, por 2 a 0, con goles de Jerónimo Almada y Santiago Gómez.

Esta victoria, luego de tres empates sin goles consecutivos, le permitió a la Villa alcanzar a Kimberley en el cuarto puesto.

*La tabla

Así están la posiciones mientras se disputa la fecha 14: 1°) Alvarado y Olimpo, 23 puntos; 3°) Kimberley, 19; 4°) Villa Mitre y Germinal, 15; 6°) Sol de Mayo, 14; 7°) Santamarina, 13; 8°) Brown de Madryn, 11 y 9°) Círculo Deportivo, 8.

*A los nuestros

A Olimpo y Villa Mitre le quedan los siguientes partidos para cerrar la primera fase del torneo:

-El fixture aurinegro

vs Círculo Deportivo (visitante)

vs Villa Mitre (local)

vs Germinal (visitante)

vs Santamarina (local)

-El fixture tricolor

vs Alvarado (local)

vs Olimpo (visitante)

vs Brown de Madryn (local)

vs Sol de Mayo (visitante)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Deportes.
La ciudad.
Seguridad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE