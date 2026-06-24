Antes del clásico: Villa Mitre recibe a Alvarado y Olimpo visita a Círculo Deportivo

Villa Mitre y Olimpo ya conocen todos los detallas de la fecha 14 de la Zona 4 del Torneo Federal A, que en la siguiente programación los enfrentará en una nueva edición del clásico.

El tricolor recibirá el domingo a Alvarado, en El Fortín.

El partido se jugará desde las 15 y tendrá como árbitro a Joaquín Gil.

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Mientras que el aurinegro visitará a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi.

El partido también arrancará a las 15 y será dirigido por César Ceballo.

Además, en mismo día y horario jugarán: Kimberley-Brown de Madryn (con Pablo Núñez como juez) y Germinal-Santamarina (Luis Martínez).

*Entradas

Los tickets para el partido entre Villa Mitre y Alvarado se venderá el mismo domingo, en la casilla ubicada en Maipú y Punta Alta, desde las 10.30 hasta el inicio del juego.

Los valores de las entradas serán los siguientes:

-General: $24.000

-Socios: $17.000

-Jubilados: $17.000

-Menores: $17.000

-Adicional platea: $25.000

-No socios: $35.000

*Cómo llegan

Olimpo arriba al partido ante Círculo luego de sumar otro empate, esta vez 0 a 0 ante Kimberley.

De esta manera, el aurinegro sumó su tercera igualdad en fila y la quinta teniendo en cuenta los últimos siete juegos, en los que también perdió uno y ganó otro.

Esta racha hizo que Alvarado lo alcance en la cima de la tabla, ambos con 23 puntos.

Círculo, en tanto, marcha último con sólo 8 unidades y viene de caer contra el Torito, por 1 a 0.

Mientras que Villa Mitre consiguió un triunfo vital ante Santamarina, por 2 a 0, con goles de Jerónimo Almada y Santiago Gómez.

Esta victoria, luego de tres empates sin goles consecutivos, le permitió a la Villa alcanzar a Kimberley en el cuarto puesto.

*La tabla

Así están la posiciones mientras se disputa la fecha 14: 1°) Alvarado y Olimpo, 23 puntos; 3°) Kimberley, 19; 4°) Villa Mitre y Germinal, 15; 6°) Sol de Mayo, 14; 7°) Santamarina, 13; 8°) Brown de Madryn, 11 y 9°) Círculo Deportivo, 8.

*A los nuestros

A Olimpo y Villa Mitre le quedan los siguientes partidos para cerrar la primera fase del torneo:

-El fixture aurinegro

vs Círculo Deportivo (visitante)

vs Villa Mitre (local)

vs Germinal (visitante)

vs Santamarina (local)

-El fixture tricolor

vs Alvarado (local)

vs Olimpo (visitante)

vs Brown de Madryn (local)

vs Sol de Mayo (visitante)