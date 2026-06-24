Antes del clásico: Villa Mitre recibe a Alvarado y Olimpo visita a Círculo Deportivo
Luego de esta fecha, se cruzarán en el Roberto Carminatti.
Villa Mitre y Olimpo ya conocen todos los detallas de la fecha 14 de la Zona 4 del Torneo Federal A, que en la siguiente programación los enfrentará en una nueva edición del clásico.
El tricolor recibirá el domingo a Alvarado, en El Fortín.
El partido se jugará desde las 15 y tendrá como árbitro a Joaquín Gil.
Mientras que el aurinegro visitará a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi.
El partido también arrancará a las 15 y será dirigido por César Ceballo.
Además, en mismo día y horario jugarán: Kimberley-Brown de Madryn (con Pablo Núñez como juez) y Germinal-Santamarina (Luis Martínez).
*Entradas
Los tickets para el partido entre Villa Mitre y Alvarado se venderá el mismo domingo, en la casilla ubicada en Maipú y Punta Alta, desde las 10.30 hasta el inicio del juego.
Los valores de las entradas serán los siguientes:
-General: $24.000
-Socios: $17.000
-Jubilados: $17.000
-Menores: $17.000
-Adicional platea: $25.000
-No socios: $35.000
*Cómo llegan
Olimpo arriba al partido ante Círculo luego de sumar otro empate, esta vez 0 a 0 ante Kimberley.
De esta manera, el aurinegro sumó su tercera igualdad en fila y la quinta teniendo en cuenta los últimos siete juegos, en los que también perdió uno y ganó otro.
Esta racha hizo que Alvarado lo alcance en la cima de la tabla, ambos con 23 puntos.
Círculo, en tanto, marcha último con sólo 8 unidades y viene de caer contra el Torito, por 1 a 0.
Mientras que Villa Mitre consiguió un triunfo vital ante Santamarina, por 2 a 0, con goles de Jerónimo Almada y Santiago Gómez.
Esta victoria, luego de tres empates sin goles consecutivos, le permitió a la Villa alcanzar a Kimberley en el cuarto puesto.
*La tabla
Así están la posiciones mientras se disputa la fecha 14: 1°) Alvarado y Olimpo, 23 puntos; 3°) Kimberley, 19; 4°) Villa Mitre y Germinal, 15; 6°) Sol de Mayo, 14; 7°) Santamarina, 13; 8°) Brown de Madryn, 11 y 9°) Círculo Deportivo, 8.
*A los nuestros
A Olimpo y Villa Mitre le quedan los siguientes partidos para cerrar la primera fase del torneo:
-El fixture aurinegro
vs Círculo Deportivo (visitante)
vs Villa Mitre (local)
vs Germinal (visitante)
vs Santamarina (local)
-El fixture tricolor
vs Alvarado (local)
vs Olimpo (visitante)
vs Brown de Madryn (local)
vs Sol de Mayo (visitante)