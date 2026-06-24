El Senado debate la ley de Sociedades que permite armar empresas sin control estatal y con IA

El Senado abrirá este miércoles el debate en comisión sobre la ley de reforma de ley General de Sociedades que busca limitar la participación estatal en el armado de esas empresas, con una exposición del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.

La iniciativa diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tiene como principal objetivo terminar con la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios, con lo cual las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda.

El tratamiento se efectuará a las 15.30 en la comisión de Legislación General-que preside la libertaria neuquina Nadia Márquez-con el fin de avanzar con una reunión informativa donde los funcionarios explicarán detalles de esta iniciativa que modifica la ley vigente desde 1972.

Sturzenegger concurrirá acompañado de la Subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación Paula Taddei Farfán y del Inspector General de Justicia, Alejandro Ramírez.

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Uno punto clave es que se conforma la “Sociedad Automatizada”, que opera mediante algoritmos o IA sin requerir empleados para su operación ordinaria, y las “DAO”, que son total o parcialmente autónomas, con participaciones en tokens y registros en blockchain.

Uno de los aspectos centrales es que las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva. Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite. Se eliminan las trabas burocráticas de los registros. El objeto social podrá ser amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades

"Otro punto clave es que las sociedades podrán someter sus conflictos internos al derecho extranjero o mercantil internacional. Y también podrán pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias sin depender de la lentitud de la justicia

Se permite la digitalización plena de la sociedad: domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución de la sociedad por firma digital o electrónica, legajo digital público para cada empresa.

En ese sentido la reforma incorpora el domicilio electrónico y la sede electrónica. Esta previsión resulta especialmente importante para sociedades que operan mediante plataformas, estructuras remotas o equipos distribuidos, como así también permite adaptar el régimen legal a una realidad en la que la presencia física ya no configura el único modo de funcionamiento empresario.

Además el proyecto amplía las alternativas de aportes, al permitir bienes, derechos, créditos, activos digitales, prestaciones susceptibles de valoración económica y obligaciones de dar o hacer, conforme al tipo de sociedad y a la regulación aplicable.

De esta manera se permite reconocer el valor económico de activos intangibles, tecnológicos o digitales que, en la economía actual, pueden ser esenciales para la actividad empresarial, según se detalla en los fundamentos del proyecto.