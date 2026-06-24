La respuesta de Manuel Adorni tras la suspensión de su informe en el Senado

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que se encuentra a disposición para concurrir al Senado el próximo 2 de julio a brindar el informe de gestión previsto por la Constitución Nacional, luego de que se conociera la suspensión de la exposición que tenía programada para dicha fecha.

"Estoy a disposición para presentarme el día 2 de julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin", escribió el funcionario en su cuenta de X, en un mensaje que buscó despejar versiones sobre una eventual negativa a comparecer ante la Cámara alta.

La declaración de Adorni llegó después de que se informara la cancelación de la sesión en la que debía presentar el tradicional informe de gestión, en medio de la controversia política generada por su declaración jurada patrimonial y los pedidos de distintos sectores de la oposición para avanzar con una interpelación.

La suspensión había generado cuestionamientos de dirigentes opositores, que interpretaron la decisión como una maniobra para evitar que el funcionario enfrentara preguntas sobre las explicaciones brindadas en torno a sus ahorros, inversiones y patrimonio.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ese contexto, el mensaje publicado por Adorni buscó dejar en claro que mantiene su voluntad de asistir al Congreso y cumplir con la obligación constitucional de informar sobre la marcha del Gobierno, mientras continúa la polémica política en torno a su situación.

El jefe de Gabinete se encuentra en el centro de la escena desde que se conocieron detalles de su declaración jurada y de las ganancias obtenidas mediante inversiones financieras, una situación que derivó en pedidos de explicaciones por parte de la oposición y abrió un nuevo frente de tensión para el oficialismo. (NA)