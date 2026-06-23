Milei volvió a defender el rumbo económico: "el consumo va a despegar"

Con presencia de su vocero presidencial Adrián Ravier y parte de su gabinete, el presidente, Javier Milei, disertó en un nuevo evento de la Fundación Faro.

Su discurso en el Yacht Club Argentino comenzó haciendo hincapié en las críticas que realizaron "los medios de comunicación" hacia su plan de gobierno.

“En el primer trimestre, el PBI creció en comparación con el mismo periodo del año pasado. Se batió un nuevo récord de producción”, dijo el economista al principio de su alocución.

Y agregó en sus análisis: “La economía, en abril de 2024, creció muy fuerte. Pero los medios de comunicación se ocuparon de ocultarlo. Se empecinaron en mostrar datos de la peor manera", dijo al enfocar en su mirada ante el escenario económico.

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También recordó que “la política quiso quebrar el corazón del programa, el Congreso aprobó 40 leyes sin contrapartidas de ingresos. La contraparte fue que el riesgo país subió a más de 1.500 puntos básicos. Esto generó un fuerte freno de la economía", se lamentó.

Milei además dijo que si los argentinos “siguen abrazando las ideas de la libertad, Argentina crecerá como nunca antes se vio en su historia. Ya empezamos a ver que el salario real le está ganando a la inflación y la inflación va a seguir bajando. El consumo va a despegar. Abrochense los cinturones que Argentina va a ser grande nuevamente”, se esperanzó.

Alejandro Ravier, nuevo vocero presidencial, fue elogiado por el primer mandatario

“Si seguimos apostando a la apertura, eso va a generar más crecimiento. Es la idea de la división del trabajo. Y con todo lo que estamos haciendo, vamos a aniquilar la inflación”, completó.

Hubo un elogio a Ravier en un pasaje de su exposición: “Va a requerir explicarlo y mucha expertisse. Por eso la experiencia de Adrián como divulgador es una herramienta para que los cambios de la gestión trasciendan el plano de los economistas y llegue a todos los argentinos" (NA)