Marcha atrás: finalmente Manuel Adorni confirmó que ira al Senado para dar su informe de gestión

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, contradijo a Patricia Bullrich y aseguró que “está a disposición” para asistir al Senado para brindar su segundo informe de gestión como estaba previsto.

“Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional. Fin”, manifestó Adorni en sus redes.

La jefa de la bancada oficialista había afirmado más temprano que querían suspenderla para evitar un desgaste político.

Luego, tras retirarse de la reunión de labor parlamentaria en el Congreso, la exministra de Seguridad ratificó que tanto ella como Karina Milei y la Jefatura de Gabinete habían coincidido en suspender la próxima visita de Adorni al Senado.

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“En principio hemos decidido que no venga, porque no tiene demasiado sentido hacerlo el 2 de julio. No ha habido preguntas prácticamente, así que esa es la idea. Yo lo hablé ayer tanto con Karina como con la gente de Jefatura de Gabinete”, manifestó la senadora en rueda de prensa.

Sin embargo, luego de que la noticia de la suspensión corriera por los medios y las redes, Adorni rectificó la versión y sostuvo que él estaba dispuesto a responder las preguntas del Senado.

La contradicción con Bullrich sumó un nuevo episodio a la fricción interna con la legisladora, que venía de rechazar las explicaciones públicas del funcionario sobre sus omisiones patrimoniales.

Además, la senadora porteña volvió a marcar distancia con el jefe de Gabinete este martes, al ausentarse de los encuentros que el exvocero había convocado en Casa Rosada con toda la bancada de La Libertad Avanza para planificar la estrategia parlamentaria. (TN)