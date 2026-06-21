“El león y el tigre rugen”: Milei felicitó a De la Espriella por su victoria en el balotaje colombiano

El presidente Javier Milei felicitó este domingo al candidato colombiano Abelardo de la Espriella, por lo que calificó como una "histórica victoria" en el balotaje presidencial de ese país, pese a que los resultados difundidos no son aún oficiales y surgirán del escrutinio definitivo que se hará en los próximos días.

“Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, manifestó Milei en su cuenta de la red social X.

El mandatario argentino tituló su posteo "El león y el tigre rugen en Latinoamérica...!!!" aludiendo a su apodo en Argentina y al que tiene De la Espriella en Colombia, y enfatizó: "La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás", y cerró su publicación con el ya característico "¡VIVA LA LIBERTAD, CARAJO...!!!"

De la Espriella, representante de la ultraderechista coalición "Defensores de la Patria", obtuvo un apretado triunfo en el denominado "preconteo" del balotaje de hoy en Colombia, un recuento provisorio en el que se impuso por menos de un punto (por un 0,94%) sobre el candidato izquierdista Iván Cepeda.

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De la Espriella logró 12.949.162 votos con un 49,65 %, mientras que Cepeda, del izquierdista Pacto Histórico que lidera el presidente Gustavo Petro, obtuvo 12.701.546 sufragios con un 48,70 %. (NA)