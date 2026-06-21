Internaron a Milagro Sala y aseguran que su estado de salud es reservado

La dirigente social Milagro Sala fue internada en las últimas horas en el Hospital Italiano tras sufrir una descompensación en su estado de salud. La información fue difundida por el médico y dirigente peronista Jorge Rachid a través de un mensaje publicado en la red social X.

"Informo que Milagro Sala ha sido internada en el Hospital Italiano por descompensación en su salud. Su estado es reservado, en estudio", escribió Rachid en su cuenta.

El dirigente también aprovechó la publicación para cuestionar la situación judicial de la líder de la organización Tupac Amaru.

"Hago responsable al Poder Judicial por el acoso al que es sometida después de 10,5 años de detención", agregó en el mismo mensaje.

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Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre el cuadro médico que motivó la internación ni sobre los estudios que se le están realizando.

La dirigente permanece bajo observación médica mientras los profesionales evalúan su evolución y determinan las causas de la descompensación que derivó en su ingreso al centro de salud.

La noticia generó repercusión en sectores políticos y sociales vinculados al peronismo y a organizaciones de derechos humanos, que siguieron de cerca las novedades sobre el estado de salud de Sala.

Milagro Sala, referente de la Tupac Amaru en la provincia de Jujuy, se encuentra involucrada en distintos procesos judiciales desde 2016, una situación que derivó en una condena con detención.

Mientras se esperan nuevos partes médicos, la atención está puesta en la evolución de la dirigente social y en la información oficial que pueda surgir desde el centro de salud donde permanece internada. (NA)