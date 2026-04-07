Federico Sturzenegger irá este miércoles al Senado a defender el proyecto de ley sobre propiedad privada

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expondrá este miércoles en el Senado para defender el proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada, en una instancia clave para el oficialismo, que busca avanzar con su agenda legislativa. La reunión fue convocada para las 16 en un plenario de comisiones. En ese contexto, la iniciativa comenzará a debatirse en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

Si bien la presencia del ministro agrega exposición en un momento en el que el Gobierno está recibiendo muchos cuestionamientos por Manuel Adorni y por los préstamos a funcionarios del Banco Nación, el oficialismo necesita sostener el impulso de la norma que apunta a modificar regulaciones vigentes sobre tierras, expropiaciones y desalojos.

El bloque peronista mantiene con Sturzenegger una de las posturas más críticas de los funcionarios de la gestión libertaria, por lo que se espera un debate áspero durante el tratamiento en comisión.

Qué cambios plantea la ley

El proyecto propone revisar marcos regulatorios impulsados durante gobiernos anteriores, en especial los vinculados a restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros y a la protección de zonas afectadas por incendios. También introduce modificaciones en los procesos de expropiación y en los mecanismos judiciales para desalojos.

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Entre los ejes principales, redefine el cálculo de las indemnizaciones por expropiación, que se limitarán al valor objetivo de mercado y a los daños directos, excluyendo ganancias hipotéticas o valores afectivos. Además, prohíbe la transferencia de dominio sin pago íntegro y establece que toda ocupación temporaria anormal no podrá superar los 60 días.

También contempla ajustes en los esquemas de regularización dominial en barrios populares, con criterios más estrictos en relación con la ocupación de tierras. Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es reforzar la seguridad jurídica sobre la propiedad privada.

La discusión reabre diferencias de fondo con sectores del kirchnerismo, en particular con el espacio referenciado en Máximo Kirchner, que impulsó parte de las normativas vigentes que ahora buscan modificarse.

Estrategia en el Senado y pliegos judiciales

El debate en comisión forma parte de una hoja de ruta más amplia acordada entre el oficialismo y bloques aliados, con la intención de avanzar hacia una sesión en el recinto el jueves, donde se buscará habilitar el tratamiento de cerca de 60 pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo.

La convocatoria a esa sesión se definirá en una reunión de labor parlamentaria prevista para este martes a las 18:30, en la que participarán los jefes de bloque. El temario incluiría, además, designaciones diplomáticas y ascensos militares que ya cuentan con dictamen.

En paralelo, la agenda del Senado sumará este miércoles al mediodía un plenario de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde se retomará el debate de un proyecto para agravar las penas por falsas denuncias, impulsado por Carolina Losada. La iniciativa había perdido estado parlamentario tras el recambio legislativo y ahora busca volver al circuito de discusión. (TN)