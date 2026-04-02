Sturzenegger detalló el nuevo plazo fijo UVA

El Banco Nación lanzó un nuevo plazo fijo UVA que “ofrece una renta actualizada por inflación” cada mes, dijo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien señaló que “es la primera vez que tenemos un producto de ahorro en el sector financiero argentino”.

Sturzenegger aseguró que “históricamente los plazos fijos en el sector financiero en Argentina rindieron en promedio -5% anual”, por lo que consideró que no eran una alternativa de ahorro.

La palabra del funcionario del Gobierno de Javier Milei se conoció en su publicación de X donde además de fundar sus argumentos respecto de la bondad del nuevo plazo fijo UVA, hizo un análisis de por qué es “democratiza la opción” para que “cualquiera pueda hacerlo” y “no sólo aquellos que tienen los suficiente para un departamento completo”.

“Finalmente podremos ahorrar en el sector financiero. Los argentinos nunca tuvimos manera de ahorrar en un banco con una renta mensual al tiempo que protegíamos nuestro capital”, comenzó rememorando el ministro de Desregulación y, enseguida, afirmó: “Eso se acabó hoy” y sumó: “Acabo de hacer un plazo fijo en el Banco Nación que resuelve ambos problemas”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las razones que dio Sturzenegger sobre el nuevo plazo fijo UVA

En este sentido enumeró: “Primero y, principal, porque está en UVA, así que mi dinero queda protegido en poder adquisitivo. Segundo, porque tiene un interés interesante del 4,5% anual”.

En tercer lugar, resaltó como clave que: “Me paga el interés todos los meses. Es decir, que me da una renta mensual que se ajusta por inflación y, cuando termina, recupero mi plata intacta en valor real”. Y, por último, porque “me permite invertir por plazos más largos que lo que es normal en el sistema. El que constituí hoy fue por 900 días”.

Los plazos fijos en la historia argentina, según Sturzenegger

“Históricamente los plazos fijos en el sector financiero en Argentina rindieron en promedio -5% anual. Es decir que no eran una alternativa de ahorro. Por ello muchos argentinos ahorran comprando dólares”, contó y analizó que “eso rinde cero y además hay inflación en EEUU, así que es como poner la plata en una lata y quemar un poco todos los años. Además, si el dólar cae en valor real encima pierde poder adquisitivo acá”.

En este sentido marcó que “los que pueden ahorran con propiedades que alquilan. La plata está medianamente protegida en valor, a prueba de expropiaciones, y da un retorno de entre 3 y 5% anual -con la salvedad de que “habrá los que dan más y los que dan menos, por supuesto”.

A su vez, el ministro Sturzenegger recordó que “un departamento tiene un montón de costos, la propiedad se deteriora, paga impuestos y la renta también paga impuestos”.

¿Cuál es la oferta del plazo fijo del Banco Nación?

Al respecto el funcionario marcó que: “Este plazo fijo que ofrece el Banco Nación es como tener un pedacito de un departamento porque me ofrece una renta actualizada por inflación, excepto que sin costos de gestión ni de mantenimiento, sin riesgos para el capital, y exento de impuestos. Y democratiza la opción, porque cualquiera pueda hacerlo, no sólo aquellos que tienen los suficiente para un departamento completo”.

En este contexto Sturzenegger graficó la situación de la siguiente manera.

“Hagamos una comparación. Un buen departamento de 250.000 dólares, si rinde el 5%, es un alquiler de 1,45 millones mensuales. Pero a esto hay que restarle impuestos, ABL, gastos de mantenimiento y gestión. Y esto, sin tener en cuenta que el alquiler típicamente no se actualiza todos los meses. 250.000 dólares invertido en este plazo fijo me da una renta de 1,3 millones mensuales. Lo puedo hacer por el monto y plazo que quiera. El capital está asegurado. La renta se me indexa todos los meses. No tengo impuestos para mantener la propiedad ni impuestos a pagar sobre la renta”, ejemplificó para cerrar exclamando: “¡Bingo!”.

Por lo expuesto sobre el nuevo plazo fijo UVA del Banco Nación, el ministro dejó su parecer al decir que “mi impresión es que es la primera vez que tenemos un producto de ahorro en el sector financiero argentino. Para hacerlo, buscar la opción Plazo Fijo UVA Pago Subperiodos”.

Además, marcó la importancia para el sistema porque “el banco capta al 4,5% y presta ese dinero en un prendario o un hipotecario al 8, 10 o 15%”. Así que, “como ahorrista feliz, pero al mismo tiempo le doy la oportunidad a otra persona a acceder a un crédito. Win-win como son las transacciones económicas en libertad que nos pide estimular el presidente Javier Milei. Y solo si el sistema financiero ofrece alternativas atractivas de ahorro podrá crecer”.

Por último, también le dedicó un mensaje al presidente del Banco Nación: “Felicitaciones a Darío Wasserman de Banco Nación por esta innovación que espero sea un primer paso para el banco y para muchos argentinos”. Y cerró el X con el clásico ¡VLLC! de Javier Milei. (N/A)