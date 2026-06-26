Hollender: "Hicimos un laburo muy bueno con Carci y Renzi", destacó el jugador de Bahiense del Norte

Juan Pedro Hollender fue una de las figuras en la victoria de Bahiense del Norte frente a Pueyrredón, por las semifinales de la LBB Oro.

Y uno de los desafíos para este primer juego era reemplazar a Guido Muzi.

"Nos sorprendió. Ya nos había dicho que estaba con ese problema (en un ojo), pero cuando se hizo la revisión el médico le sugirió no arriesgar y lo entendimos porque es un tema delicado. Pero se sintió la baja, como la de Bonivardo", dijo Hollender en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

"Nos pasó lo mismo con Augusto (Lamonega) los primeros partidos -agregó- y el equipo pudo suplirlo y creo que es mérito del Colo (Navallo) de darle confianza a los chicos y que estén preparados para entrar".

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Anoche el tricolor ganó 68-53 y en fase regular Pure se impuso como local, 66 a 62.

"Ellos son un equipo intenso, duro y en la fase regular también había sido un partido de bajo goleo. Los dos equipos defendemos bien", justificó Hollender.

Lo cierto que Bahiense está a una victoria de meterse en la final, instancia que otorga al ganador la posibilidad de jugar una final extra en caso de no adjudicarse el segundo tramo.

"Es grande el premio de tener la Finalísima a fin de año, así que esta serie la tomamos con mucha seriedad y la importancia que tiene. Nos queda una parada dura, Pueyrredón en su cancha perdió un solo partido", destacó.

"Hay que ir de atrás para adelante. Creo -analizó- que ayer hicimos un laburo muy bueno con (Damián) Carci y (Nicolás) Renzi, que son sus principales vías. El ataque va fluyendo y cuatro o cinco jugadores superamos los 10 puntos, así que tenemos que buscar eso".

El video completo: