Muchos pagos y poco disfrute: ¿en qué van a usar el aguinaldo los argentinos?

El destino que los argentinos le darán al aguinaldo de mitad de año muestra un cambio significativo en comparación con el mismo período del año pasado. En este marco, el pago de deudas se ha consolidado como la opción mayoritaria, registrando el incremento más importante de todo el período analizado.

De acuerdo con un estudio de la consultora Focus Market, el 23% de los encuestados manifestó que utilizará su aguinaldo para el pago de deudas, lo que representa un marcado ascenso de 14 puntos porcentuales respecto del 9% observado en junio de 2025.

En segundo lugar se ubica la compra de dólares, elegida por el 18% de las respuestas, con un crecimiento de 2 puntos porcentuales en comparación con el 16% del año pasado.

En contraposición, el uso del dinero para gastos generales sufrió la contracción más severa del relevamiento, al pasar del 31% en junio de 2025 al 16% en el sexto mes de este año, lo que equivale a una caída de 15 puntos porcentuales.

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Las inversiones en acciones también mostraron un retroceso, descendiendo del 20% en 2025 al 14% en 2026, una diferencia negativa de 6 puntos porcentuales.

En tanto, otras alternativas de inversión e instrumentos financieros presentaron variaciones menores o se incorporaron como nuevas variables de medición. Por ejemplo, el fondo común de inversión capturó el 11% de las respuestas en junio de 2026, cuando no se había relevado en 2025.

Además, las billeteras digitales con cuenta remunerada bajaron del 6% al 3% (-3 p.p.), mientras que el plazo fijo cayó del 5% al 1% (-4 p.p.). Asimismo, la opción de adquirir oro se ubicó en el 2% en 2026, siendo otra de las variables que no se habían contabilizado en el período anterior.

Por su parte, los consumos asociados al esparcimiento y el abastecimiento cotidiano se mantuvieron estables o con bajas leves: las vacaciones pasaron del 11% en junio de 2025 al 10% en junio de 2026, marcando una mínima reducción de 1 punto porcentual, mientras que el stockeo de compras en el supermercado descendió del 2% al 1%.

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