Murió Ernestina Pais: el auto en el que viajaba fue arrollado por el Tren de la Costa

La conductora televisiva Ernestina Pais murió este viernes luego de que el auto que manejaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.

Según informaron fuentes policiales, el choque ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. Por causas que se investigan, el Honda Civic negro que conducía la periodista cruzó con la barrera baja y fue impactado por el tren sobre el lateral del conductor.

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En cuanto los efectivos y los equipos de emergencia llegaron al lugar, constataron que Pais había muerto y que era la única ocupante del vehículo.

En la escena trabajan bomberos y peritos para determinar cómo ocurrió el accidente. La investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez. (TN)

(Noticia en desarrollo)