Bahía le ganó al último campeón y clasificó primero de su zona en el Provincial U13 Femenino

Segundo triunfo de la jornada de Bahía. Foto: prensa Asociación Nicoleña.

Bahía le ganó esta noche a Mar del Plata, el último campeón, por 77 a 63, y clasificó primero en la zona Sur del Provinciañ U13 Femenino que se disputa en San Nicolás.

Con este resultado, el seleccionado bahiese cruzará mañana en semifinales ante Chivilcoy (2º del Norte), desde las 18, en cancha de Belgrano.

Mientras que la otra semi la protagonizarán La Plata (1º del Norte) y Mar del Plata (2º del Sur).

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Por la mañana, en el debut, el equipo que orienta Luciano Deminicis había derrotado a Tandil, por 74 a 45.

El domingo jugarán los perdedores de semifinales, por el tercer puesto, a las 9.30 y por el título, los ganadores, desde las 11.30.

Por el tercer puesto se medirán el domingo, a las 9.30 y la final será a las 11.30.

La síntesis del partido:

Mar del Plata (63): S. Churio (1), M. Acosta (2), Z. Cortés (4), M. Churio, G. Canales (11), N. Bengoa (15), A. Herrán (12), Ch. Savall (5), S. Perrotta (6), L. Barili (2), V. Nepomuceno y E. Grassi (5). DT: Manuel Ortiz.

Bahía (77): Aitana Ramírez (5), Emilia Skliar (15), Victoria Skliar (1), Pia Gauna (3), Amparo Neubauer (1), Mia Bertoya (9), Morena Santillán (23), Renata Martz (4), Rebeca Ottella (2), Valentina Ocaranza (8), Ximena Huilipan y Malena Raso (6). DT: Luciano Deminicis.

Cuartos: Bahía, 10-12; 31-37 y 43-57.

Árbitros: Luca Laporta (San Nicolás) y Santina Vanna (Tandil).

Cancha: Belgrano.

El plantel

Aitana Ramírez (Bahiense)

Emilia Skliar (Bahiense)

Victoria Skliar (Bahiense)

Malena Raso (Bahiense)

Joaquina Aristizabal (Bahiense)

Pia Gauna (Estudiantes)

Morena Santillán (L.N. Alem)

Renata Martz (Napostá)

Mia Bertoya (9 de Julio)

Rebeca Ottella (9 de Julio)

Ximena Huilipan (9 de Julio)

Valentina Ocaranza (Pacífico)

Amparo Neubauer (Pacífico)

Luz Oyhamburo (Villa Mitre)

DT: Luciano Deminicis.

Asistente: Catalina Curto.

Preparador físico: Juan Ignacio Vergara Matoso.

Psicólogo deportivo: Franco Borelli.