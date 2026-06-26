Lionel Scaloni confirmó que Messi será suplente ante Jordania

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El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, afirmó que tiene el equipo confirmado para el duelo ante Jordania por la tercera fecha del grupo J del Mundial 2026, aunque no lo quiso anunciar, aunque adelantó que el astro argentino Lionel Messi “irá al banco y seguramente entre en el segundo tiempo”.

El DT valoró lo hecho por el elenco jordano en las primeras fechas de la zona, al afirmar que “no mereció perder” en ambos encuentros y destacar su capacidad para contraatacar con velocidad.

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Además, el director técnico de 48 años aventuró que podría formar una pareja ofensiva con los delanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez y aseguró que quienes sean titulares en el encuentro del sábado 27 de junio “merecen jugar”, aunque tengan menos oportunidades que el resto.

Scaloni explicó que la decisión está vinculada con el rendimiento del plantel y con la necesidad de observar variantes de cara a la fase eliminatoria.

"Los chicos que mañana van a jugar por primera vez lo merecen. Gran mérito de lo que se ha hecho es por esos chicos que cuando no juegan son los primeros en ir a entrenar al otro día", destacó.

Además, profundizó sobre la importancia del partido para evaluar a quienes tuvieron menos participación hasta el momento.

"Se abrió un panorama bueno para los chicos que no sumaron minutos para saber en qué condición están y si se puede contar con ellos. Estoy convencido de que sí, pero una cosa es pensarlo y otra verlo cuando juegan", expresó.

En la misma línea, remarcó que darle oportunidades forma parte de una idea que sostiene desde hace tiempo.

"Apenas tenga chances de darles oportunidades se las doy porque se lo merecen. Son grandes jugadores y mi anhelo como entrenador es que el equipo juegue de la misma manera, aunque sean diferentes jugadores", señaló.

El entrenador también dejó en claro que el equipo no cambiará la mentalidad pese a tener la clasificación asegurada.

"Jugar con esta camiseta da igual el momento. Implica salir a jugar, hacerlo bien e intentar ganar todos los partidos. Estamos igual que el primer día, con ganas de ver a los chicos y analizar al rival", afirmó.

Sobre Jordania, pidió no relajarse y destacó algunas fortalezas del rival.

"Es una buena selección. Argelia se lo dio vuelta sobre el final con dos goles de pelota parada y con Austria pasó algo parecido, se decidió por jugadas aisladas. Tenemos nuestras armas y cambiaremos algún matiz porque no son los mismos jugadores, pero con la misma intención de someter al rival a través del balón", analizó.

Y agregó: "Hay que contrarrestar sus contras porque son muy buenos con los tres jugadores de arriba, son rápidos, y ese va a ser un poco el plan del partido".

Por último, evitó especular con el posible rival de los 16avos de final, instancia en la que Argentina enfrentará al segundo clasificado del grupo H, integrado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. “Elegir a quién prefiero sería una falta de respeto”, concluyó.