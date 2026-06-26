Con Dembelé imparable, Francia goleó a Noruega y ganó su grupo con puntaje ideal

Francia goleó por 4 a 1 a Noruega por la tercera fecha del Grupo I en el Boston Stadium, finalizó como líder la fase de grupos y enfrentará a uno de los mejores terceros en los 16 avos de final.

Ousmane Dembélé brilló con un triplete en el primer tiempo, a los siete, a los 20 y a los 32, y Désiré Doué sentenció a los 49 del complemento ante un elenco noruego que puso muchos suplentes pensando en la siguiente ronda.

El equipo francés resolvió el encuentro en poco más de media hora gracias a la inspiración del delantero del Paris Saint-Germain, ya que Dembélé abrió el marcador a los seis minutos y amplió la diferencia con otros dos goles antes de los 32, todos de gran factura, para dejar a Francia con una ventaja de 3-0 que parecía definitiva.

Noruega, que presentó una formación con varios suplentes y decidió dar descanso a la mayoría de sus titulares, intentó reaccionar antes del descanso con Thelo Asgaard, que descontó para establecer el 3-1 parcial y darle algo de suspenso al encuentro, aunque el equipo escandinavo desperdició una oportunidad inmejorable para volver a meterse en partido cuando Mike Maignan le atajó un penal a Jørgen Strand Larsen en el inicio del segundo tiempo.

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A partir de esa acción, el desarrollo perdió intensidad debido a que Francia administró la ventaja sin sobresaltos y Noruega, que además tuvo a Erling Haaland entre los suplentes, no encontró respuestas para inquietar nuevamente al conjunto galo, y en tiempo de descuento, Desiré Doué selló el 4-1 definitivo con un tanto a los 94 minutos.

El seleccionado dirigido por Didier Deschamps, ausente en el banco debido al fallecimiento de su madre, finalizó la primera fase con tres victorias y puntaje ideal y en la próxima ronda jugará en Nueva Jersey frente a uno de los mejores terceros.

Noruega también avanzó a los dieciseisavos de final y enfrentará el martes a Costa de Marfil en Dallas, con la posibilidad de cruzarse posteriormente con Brasil o Japón y, en un escenario más lejano, con Argentina en semifinales.

*Ganó y sueña

Por el otro partido del grupo, Senegal goleó 5-0 a Irak por el Grupo I del Mundial 2026 y finalizó en la tercera posición, por lo que sigue soñando con el posible paso a los 16avos de final.

Los goles del encuentro que se disputó en el BMO Field de Canadá, los convirtieron Habib Diarra, Ismaïla Sarr, Pape Gueye por duplicado y Iliman Ndiaye.

El conjunto asiático terminó último en el Grupo sin puntos y con una fase de grupos para el olvido.

*La tabla

Así terminó el Grupo I:

1°) Francia, 9 puntos; 2°) Noruega, 6; 3°) Senegal, 3 y 4°) Irak, 0.