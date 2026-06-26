Sancionan a un empleado municipal del área de Género por mal desempeño
Se le atribuye haber utilizado el celular de esa dependencia para invitar a salir a una mujer que había ido a pedir ayuda por violencia de género.
El Municipio sancionó a un empleado municipal que se desempeñaba en la Dirección de Género debido a que días atrás le propuso un encuentro a una mujer que había ido a pedir ayudar por violencia de género.
En concreto se decidió el traslado de la dependencia donde prestaba servicios de atención al público y una suspensión de 7 días sin goce de sueldo.
Entre las inconductas que se le atribuyen al empleado se constató que acompañó a la mujer en cuestión hasta un banco que se encuentra fuera del Municipio y allí le propuso un encuentro íntimo.
Además, según trascendió, utilizó el teléfono celular del área de Género para insistirle en tener ese encuentro.
La información fue revelada inicialmente por el programa de streaming Basados y confirmada desde el Municipio a La Nueva.
Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.