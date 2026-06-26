Sancionan a un empleado municipal del área de Género por mal desempeño

El Municipio sancionó a un empleado municipal que se desempeñaba en la Dirección de Género debido a que días atrás le propuso un encuentro a una mujer que había ido a pedir ayudar por violencia de género.

En concreto se decidió el traslado de la dependencia donde prestaba servicios de atención al público y una suspensión de 7 días sin goce de sueldo.

Entre las inconductas que se le atribuyen al empleado se constató que acompañó a la mujer en cuestión hasta un banco que se encuentra fuera del Municipio y allí le propuso un encuentro íntimo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, según trascendió, utilizó el teléfono celular del área de Género para insistirle en tener ese encuentro.

La información fue revelada inicialmente por el programa de streaming Basados y confirmada desde el Municipio a La Nueva.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.