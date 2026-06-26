En la fiscalía: se negaron a declarar los acusados de matar a una nutria

Se negaron a declarar en la fiscalía los dos jóvenes imputados por matar a un ejemplar de coipo (nutria) en las calles de la ciudad.

Fuentes judiciales señalaron que Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre fueron indagados mediante videollamada por un instructor de la UFIJ Nº 7, a cargo de la fiscal Marina Lara.

También mencionaron que ambos decidieron hacer uso de su derecho y guardar silencio.

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Los voceros indicaron además que los sujetos aportaron el patrón de desbloqueo de sus teléfonos celulares, los cuáles van a ser examinados el próximo martes.

Bravo y Santerre están siendo investigados por el hecho ocurrido en calle Paraguay al 500.

A principios de mes se viralizó en las redes sociales el video en el que se observa la muerte del ejemplar, lo que de inmediato provocó reacciones y manifestaciones en contra en distintos estamentos de la comunidad.