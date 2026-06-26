Dos motociclistas sufrieron heridas al chocar con un camión en Villa Rosas

Dos personas que iban en una motocicleta sufrieron heridas de consideración al chocar esta mañana con un camión en Villa Rosas, según informó la Policía.

El hecho se produjo sobre las 10.10 en la avenida Arias y Maestro Piccioli, donde la Zanella ZB 110cc., dominio A105WID, ocupada por las víctimas, se embistió con un camión de la firma Hormiwhite, al mando de Juan Alberto Araneda (41).

Los ocupantes de la moto, el conductor Joel Pablo Nicolás Núñez (21) y su acompañante, Graciela Mansilla (52), fueron trasladados al hospital Municipal con heridas.

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En el lugar de la colisión trabajaron distintos referentes del sistema de emergencias, como personal policial de la comisaría Sexta, Defensa Civil y ambulancias del servicio Siempre.