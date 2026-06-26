De "locos": la derrota de Uruguay dejó a Cabo Verde como rival de Argentina en 16avos de final

La Selección de Uruguay se encuentra afrontando una crisis histórica, ya que su derrota ante España la dejó afuera del Mundial 2026 en la fase de grupos. El empate le permitió a Cabo Verde, que también igualó sin goles ante Arabia Saudita, avanzar a los 16° avos para enfrentar al elenco de Lionel Scaloni.

El combinado que dirige el entrenador argentino Marcelo Bielsa acumuló apenas dos puntos en la zona H, tras empatar en las dos primeras jornadas ante Arabia Saudita y Cabo Verde, por lo que su derrota ante España lo dejó sin posibilidades y lo hundió en el tercer lugar.

La situación es todavía más critica al comparar la actualidad con la historia del combinado “Charrúa”, dos veces campeón del Mundo, que quedó eliminado en fase de grupos por segunda vez consecutiva, al caer en la misma instancia en Qatar 2022, algo que nunca le había ocurrido en su historia.

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El conjunto charrúa cayó 1-0 ante España, que consiguió el gol por intemedio de Álex Baena, tras un flojo cometido del golero Muslera, quien fue reemplazado en el entretiempo.

Uruguay perdió el control en el complemento y casi nunca puso en peligro a España. Es más, el delantero Canobbio vio la roja a poco del final por una fuerte entrada ante Cubarsi.

Por otra parte, el elenco africano llegó como debutante en este Mundial y consiguió una valiosa clasificación producto de tres empates, el último ante Arabia Saudita (0-0), culminando en el segundo lugar del Grupo H.

Cabo Verde se ha destacado principalmente por su orden defensivo y capacidad para marcar sin cometer infracciones, mientras que ante Uruguay también pudo demostrar destreza en algunos de sus futbolistas.

Final feliz de los jugadores de Cabo Verde, que vivieron con un celular en medio del campo de juego cómo terminaba el otro partido y luego todo se transformó en euforia al consumarse la victoria de la Furia Roja.