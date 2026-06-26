El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este sábado 27 de junio una jornada con una temperatura mínima de 4 grados y una maxima de 12 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad de leve del Noroeste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo frío y nuboso. El viento tendrá intensidad de leve del Noroeste rotando al Sudoeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

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La noche será fría, nubosa e inestable, se estima para media noche una temperatura de 7 grados centígrados.