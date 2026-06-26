El martes habrá un acto por el Día de la Prefectura Naval Argentina

El 30 de junio de 1810, por decreto de la Primera Junta firmado por Mariano Moreno, el coronel Martín Jacobo Thompson fue nombrado primer capitán de Puerto de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Por aquel hito histórico, en esa fecha se conmemora el Día de la Prefectura Naval Argentina.

El martes próximo, desde las 11, se realizará la ceremonia tradicional en la Prefectura Bahía Blanca, con asiento en el Puerto de Ingeniero White, con la presencia de autoridades e invitados.

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La Prefectura es una fuerza federal de seguridad que cumple múltiples funciones como autoridad marítima.

Ejerce el servicio de Policía de Seguridad de Navegación y Prevención del Orden Público, de Protección del Medio Ambiente y Conservación de los Recursos Naturales y también como Policía Judicial, Policía Judicial Aduanera, Migratoria y Sanitaria, así como la jurisdicción administrativa de la navegación.