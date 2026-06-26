Tras las declaraciones de Milei en España, crecen las versiones sobre la salida de Adorni

Las declaraciones de Javier Milei sobre Manuel Adorni tuvieron impacto dentro del Gabinete y reabrieron las conversaciones sobre el futuro del jefe de Gabinete. Aunque el Presidente volvió a respaldarlo y dijo que cree en su honestidad, también planteó que lo apartaría si la Justicia lo considera culpable.

En distintos sectores de la Casa Rosada leyeron esa frase como un cambio de tono frente a un caso que ya condiciona la agenda legislativa y la comunicación oficial.

En un sector del Gobierno advierten que esperan que Milei “lo eche de una vez por todas” y sostienen que no podrán frenar durante mucho más tiempo la avanzada opositora en el Congreso.

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La presión se concentra sobre todo en el Senado, donde el caso Adorni hizo caer una sesión y dejó postergados proyectos que el Ejecutivo consideraba encaminados, como la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pliegos judiciales y ascensos diplomáticos.

“En Diputados se pudo avanzar con leyes porque hay otro orden de fuerzas y composición que en el Senado”, expresan en Nación.

La lectura interna es que la Cámara baja ofrece mayor margen para negociar con aliados, mientras que en la Cámara alta la defensa de Adorni obliga a maniobras reglamentarias que desgastan a la bancada libertaria, tensionan a los bloques dialoguistas y paralizan parte de la agenda de reformas.

Tanto en sectores vinculados a Karina Milei como en el entorno de Santiago Caputo reconocen un “desgaste muy fuerte” en la relación interna con Adorni.

En ambos espacios advierten que el jefe de Gabinete quedó debilitado por sus explicaciones patrimoniales, las rectificaciones de sus declaraciones juradas, la investigación judicial y los pedidos de interpelación que empujan la oposición y algunos aliados.

En despachos oficiales empezaron a circular dos nombres con fuerza para un eventual reemplazo: el ministro del Interior, Diego Santilli y el canciller Pablo Quirno. En la Casa Rosada insisten en que no hay una decisión tomada y que la definición, si llega, dependerá exclusivamente de Milei.

Pero ambas opciones aparecen como las más conversadas dentro del Gobierno, aunque responden a lógicas distintas.

Santilli aparece como una opción más política. Una fuente oficial lo ubica como un posible punto intermedio entre Karina Milei y Santiago Caputo, dos terminales que podrían aceptarlo en caso de que Milei decida avanzar con un reemplazo.

En Nación remarcan su relación personal con el Presidente y su rol en la negociación con gobernadores y bloques aliados, aunque admiten que moverlo del Ministerio del Interior implicaría rediseñar una pieza clave del esquema parlamentario.

Quirno, en cambio, es mencionado por su perfil técnico, su bajo nivel de conflicto interno y su vínculo directo con el Presidente. En algunos sectores lo ven como una alternativa para ordenar la coordinación del Gabinete sin alterar demasiado el equilibrio político.

Cerca del oficialismo destacan además su creciente exposición junto a Milei en la agenda internacional, como ocurrió durante la reunión con empresarios e inversores españoles en Madrid.

En Balcarce 50 también descartan, más allá de algunas sospechas internas, que el reemplazante sea Martín Menem. Sandra Pettovello fue mencionada en distintas conversaciones, pero en el Gobierno advierten que desplazarla de Capital Humano implicaría un cambio fuerte en una cartera sensible.

Por eso, las conversaciones más concretas quedan concentradas por ahora en Quirno y Santilli, siempre bajo la aclaración de que no hay una definición oficial.

En otras áreas internas creen, en cambio, que Milei todavía busca ganar tiempo y que no tiene definido un sucesor. Esa lectura sostiene que el Presidente pretende atar cualquier decisión a la evolución de la causa judicial y evitar que el Congreso o la oposición le impongan una salida.

En esa línea, cerca de Adorni rechazan las versiones de renuncia y aseguran que las palabras de Milei fueron un “nuevo respaldo”.

“El Presidente mantiene el discurso de que se atienen a la Justicia”, plantean en el entorno del jefe de Gabinete. Allí insisten en que no creen que la causa avance con fuerza en el corto plazo, una lectura que difiere de la que hacen otros integrantes del Gabinete, que miran con preocupación las nuevas medidas de prueba ordenadas por el fiscal Gerardo Pollicita.

En otros sectores del Gabinete advierten que el margen para sostener a Adorni se achica cada vez que aparece una nueva derivación del expediente o de sus movimientos patrimoniales. La publicación de registros sobre compras realizadas desde su cuenta de Mercado Libre con tarjetas de crédito de dos funcionarios que dependían de la Vocería Presidencial volvió a encender alertas internas.

“Si siguen apareciendo novedades judiciales, se va a complicar más su sostén”, resumen en Nación. (Fuente: TN).