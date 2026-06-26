Adrián Ravier, en su primera presentación oficial: “Es un honor ser la voz del presidente”

El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó este viernes que es un "honor" ser la voz del presidente Javier Milei. Lo hizo en su primera aparición pública en el cargo que hasta hace pocos días ocupó Manuel Adorni.

En su presentación, Ravier elogió a Milei, con quien escribió un libro meses atrás, e hizo un minucioso repaso de lo que, a su criterio, fueron los logros económicos y triunfos legislativos del oficialismo en el Congreso.

"Milei empezó en solitario una batalla cultural que impactó en los jóvenes y, desde allí, se impregnó en toda la sociedad. A muchos sorprendió que en 2023 haya sido electo presidente, esto es porque subestimaron el poder de las ideas", dijo Ravier.

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En esa línea, continuó: "No solo eso, en apenas dos años transformó la economía, sacándola de terapia intensiva para ponerla de pie". Según Ravier, la Argentina en la que asumió Milei estaba "desequilibrada en lo fiscal, monetario, cambiario, con parches y mucho dolor en la sociedad".

"En 2025 ya se podía haber orden y no me refiero solo al orden público, sin piquetes y con avances sólidos en seguridad, me refiero también al orden en las cuentas públicas, en la hoja de balance del Banco Central y en la eliminación de restricciones en el mercado de cambios", siguió.

El funcionario, que jurará de manera oficial cuando Milei vuelva de su gira por España, resaltó la baja de la inflación e indigencia y sintetizó: "Por supuesto que sigue habiendo problemas. Estamos a mitad de camino. Pero es por acá".

También destacó los proyectos en los que avanzó La Libertad Avanza en el ámbitos legislativo destacando la Ley Bases, Modernización Laboral; Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), entre otras iniciativas oficialistas.

En otro tramo, Ravier aseguró que es un "honor" ser la voz de Milei y agregó: "Recibí miles de mensajes de aprecio en estos días y aprovecho a pedir disculpas por no responder a todos. Pero quizás el más oportuno fue aquel que señaló que se agrandó el aula".

Nuevo eje de comunicación: la economía

"En los últimos meses, la comunicación pública se enfocó en cuestiones ajenas a la marcha general del Gobierno. Nunca antes hubo una discrepancia tan grande entre los logros que tuvo un gobierno y la conversación pública", reflexionó Ravier.

El portavoz dijo que uno de sus objetivos será "comunicarles a los ciudadanos, de la manera más clara y contundente posible, cómo las reformas que hemos logrado tienen impacto en la vida y en el futuro de todos los argentinos".

No obstante, aclaró: "Por supuesto, en la búsqueda del orden fiscal advertimos que los

recursos son finitos y es legítimo el reclamo de fondos en algunas áreas. Este Gobierno no imprime moneda ni toma deuda para financiar al fisco. Reasigna partidas para mantener el equilibrio fiscal como eje central de su modelo económico".

Para cuándo planifica su primera conferencia con preguntas

Sobre el final de la lectura de su discurso, Ravier dijo que concibe "al periodismo como un

eje central en la democracia de nuestro país".

"Valoro y reivindico el trabajo del periodista que busca informar, que es independiente y objetivo, que tiene espíritu crítico y hace una presentación ecuánime de los hechos y los datos de la

realidad", resaltó y señaló que brindará una conferencia de prensa cada martes a las 11. (N/A)